Fonduri europene 2026: Ajutoare de 50.000-300.000 EUR pentru întreprinderi sociale existente în 6 județe, să facă investiții. Ghidul oficial și perioada de înscrieri la finanțare

Întreprinderile sociale existente în cele 6 județe cuprinse de Programul Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027 pot obține ajutoare de câte 50.000-300.000 EUR pentru construcții, dotări cu echipamente, brevete și alte investiții, printr-o linie de fonduri europene care se deschide începând cu luna februarie 2026.