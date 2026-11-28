Fonduri europene în România: Noi ajutoare pentru firmele care fac investiții în eficiență energetică, printr-o schemă de 425 milioane EUR
Firmele românești de toate dimensiunile, inclusiv microîntreprinderile, vor putea accesa noi ajutoare, pentru a efectua investiții în eficiență energetică, printr-o schemă de fonduri europene în valoare totală de 425 milioane EUR, lansată în dezbatere publică de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
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