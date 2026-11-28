Firmele românești de toate dimensiunile, inclusiv microîntreprinderile, vor putea accesa noi ajutoare, pentru a efectua investiții în eficiență energetică, printr-o schemă de fonduri europene în valoare totală de 425 milioane EUR, lansată în dezbatere publică de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

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