Fonduri PNRR: Trei IT-iști români au plecat dintr-o mare corporație, iar acum au mai obținut 1,6 milioane EUR pentru finanțarea propriului startup de AI

Trei IT-iști români, care au fost colegi la o mare companie multinațională, și-au deschis propriul startup de inteligență artificială (AI), iar acum au obținut o nouă finanțare, de 1,6 milioane EUR, condusă de fondul de investiții Early Game Ventures, susținut inclusiv prin fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

