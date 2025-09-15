Ford Puma revine pe primul loc în Marea Britanie, după lansarea versiunii electrice. Exporturile Ford Otosan Craiova depășesc 4 miliarde euro în acest an

Ford Puma Gen-E la Salonul Auto de la Bruxelles Autosalon 2025, pe 10 ianuarie 2025, la Heizel - Brussels EXPO, Bruxelles, Belgia. FOTO: Jens Mommens/Momenol Images/EVol / Shutterstock Editorial / Profimedia

După o lună în care a fost depășit de principalul rival, Kia Sportage, Ford Puma se întoarce pe primul loc în vânzările de autoturisme din Marea Britanie, susținut de startul vânzărilor noii motorizări electrice, Gen-E.

Mașinile produse în România au succes pe piața din Marea Britanie, după cum arată cele mai recente date ale industriei britanice de autovehicule, consultate de Profit.ro. În luna august, Ford Puma, un model fabricat exclusiv în România, a fost din nou cel mai vândut autoturism din această țară, cu un volum de 2.457 de vehicule înmatriculate, mult peste cele 1.785 de unități înregistrate de Kia Sportage și 1.650 de unități Tesla Model Y.

