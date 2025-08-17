Formular online pentru raportarea pacienților refuzați la spitalul de stat și trimiși la privat, introdus de Ministerului Sănătății

Pacienții care au fost „redirecționați abuziv” de la spitalele publice către cabinete private vor putea raporta aceste situații printr-un formular online disponibil, de la 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății, anunță duminică ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Rogobete spune, într-un mesaj postat pe Facebook, că spitalul public din România are obligația de a trata pacienții.

„Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că „nu mai sunt locuri”, „s-a terminat plafonul”, „CT/RMN este stricat”, „laboratorul nu funcționează” sau că „nu există condiții” – și sunt trimiși către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit”, spune ministrul Sănătății.

„Pacientul are dreptul să aleagă liber unde dorește să se trateze – public sau privat. Este însă inacceptabil ca el să fie redirecționat intenționat de personalul din spitalele publice, sub pretexte false”, mai spune ministrul.

În acest sens, Rogobete spune că, începând de la 1 septembrie, va fi disponibil un formular online prin care pacienții vor putea raporta aceste cazuri.

„Am decis o măsură concretă: din 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un formular online pentru raportarea unor astfel de situații. Orice pacient care a fost redirecționat abuziv către un cabinet privat va putea semnala spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul privat indicat, costurile impuse”, precizează ministrul.

Sesizările vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătății și CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat și sancționat, mai spune ministrul Rogobete.