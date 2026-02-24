Forţele americane au sechestrat încă un petrolier aflat sub sancţiuni, în Oceanul Indian. L-au urmărit tocmai din Caraibe

Forţele armatei americane au capturat în Oceanul Indian un petrolier aflat sub sancţiuni, după ce l-au urmărit tocmai din Marea Caraibilor, a anunţat marţi Pentagonul, precizând că este a treia interceptare de acest fel, relatează Reuters.

Într-o postare pe X, Departamentul american al Apărării a scris că forţele sale au descins pe nava Bertha în cursul nopții trecute, petrolierul fiind acuzat că încearcă să sfideze sancțiunile legate de Iran.

Nava Bertha, care navighează sub pavilionul Insulelor Cook, este legată de Shanghai Legendary Ship Management Company Limited şi face obiectul unor sancţiuni impuse în ianuarie 2020, potrivit Oficiului de control al activelor străine din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA.

Three boats ran and now all three have been captured.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Bertha without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel was operating in defiance of President Trump’s… pic.twitter.com/YoHlb9v54p — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 24, 2026

Ultima poziţie raportată a navei pe sistemul de urmărire a vaselor maritime AIS a fost pe 24 februarie, când naviga în Oceanul Indian, în largul Maldivelor, potrivit datelor MarineTraffic.

„Noaptea trecută, forţele americane au efectuat o operaţiune de abordare, inspecţie şi sechestrare a navei Bertha, fără incidente, în zona de responsabilitate INDOPACOM (Comandamentul american din Indo-Pacific). Vasul opera în pofida carantinei stabilite de preşedintele Trump pentru navele aflate sub sancţiuni în Marea Caraibilor, încercând să se sustragă”, a indicat Pentagonul. „Din Caraibe până în Oceanul Indian, am urmărit nava și am oprit-o”.

Trei astfel de vase au încercat să se sustragă și „acum toate trei au fost capturate”, a adăugat Pentagonul, dar fără a oferi alte detalii.

La începutul acestei luni, secretarul american al apărării Pete Hegseth a anunțat că forţele militare americane au urcat la bordul petrolierului Suezmax Aquila II.

În ianuarie, SUA au confiscat petrolierul Marinera, care transporta ţiţei din Venezuela.