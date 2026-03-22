Forțele ruse, într-o nouă ofensivă în Ucraina. Zelenski avertizează: „Putin va vrea un război lung în Iran”

Militar rus în regiunea Belgorod de la granița cu Ucraina, în 18 martie 2026. Credit: Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Forțele ruse au lansat o ofensivă de primăvară în Ucraina, conform armatei ucrainene și analiștilor, iar atacul începe să capete ritm, a scris CNN. În acest context, președintele Volodimir Zelenski a reclamat efectele pe care le are războiul din Orientul Mijlociu asupra țării sale, care își vede discuțiile diplomatice amânate.

Într-un interviu duminică pentru BBC, liderul ucrainean a spus că are „un sentiment foarte rău” în privința consecințelor provocate de războiul din Orient, unde Statele Unite și Israelul au început o operațiune împotriva Iranului în 28 februarie, iar forțele Teheranului și milițiile aliate au răspuns lovind Israelul și țări din regiune.

„Vedeți că întâlnirile noastre diplomatice, întâlnirile trilaterale sunt amânate constant. Există un singur motiv: războiul din Iran”, a declarat Volodimir Zelenski.

El a afirmat că președintele rus Vladimir Putin „va vrea un război lung” în Iran.

„Pentru Putin, un război lung în Iran este un plus”, a adăugat Zelenski, în condițiile în care creșterea prețurilor la petrol și ridicarea temporară a unora dintre sancțiunile care vizau sectorul petrolier rus avantajează economia Rusiei.

Șeful armatei ucrainene: „Agresorul rus a intensificat presiunea pe mai multe secțiuni ale frontului”

În tot acest context, forțele Moscovei întețesc atacurile în estul Ucrainei, unde controlul întregului Donbas, regiune cunoscută pentru minele sale de cărbune și industria grea, este văzut de Kremlin drept obiectiv militar cheie, după cum scria Reuters recent.

„Cu condițiile meteorologice în schimbare, agresorul rus a intensificat presiunea pe mai multe secțiuni ale frontului”, avertiza vineri șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski.

„De câteva zile la rând, numărul angajamentelor de luptă a trecut de 200”, a adăugat el, susținând că rușii înregistrau pierderi de peste 1.000 de soldați pe zi.

„Mișcări active de trupe, artilerie consolidată, aviație tactică și utilizarea pe scară largă de UAV-uri (vehicule aeriene fără pilot, sau drone, n.r.) sunt observate în toate sectoarele, indicând că armata rusă se pregătește pentru o nouă ofensivă”, a declarat sâmbătă Dmitro Zaporojeț, din Corpul 11 ​​al armatei ucrainene, pentru postul de televiziune ucrainean Suspilne.

Atacuri pe mai multe direcții

Atacurile forțelor ruse s-au concentrat inclusiv pe orașul Liman din Donețk, aflat la marginea așa-numitei „centuri de fortărețe” urbane ucrainene din regiune. Zona are un rol cheie în apărarea Slovianskului, un oraș de dimensiuni mai mari.

În această săptămână, autoritățile ucrainene au anunțat că au început evacuarea obligatorie a copiilor din zonele cele mai expuse atacurilor ale Slovianskului, unul dintre principalele orașe aflate încă sub control ucrainean din regiunea Donbas, în ceea ce Reuters a descris drept un semnal că situația de securitate din zonă se deteriorează.

Institutul pentru Studiul Războiului a remarcat semnale că forțele ruse plănuiesc să intensifice operațiunile terestre și în alte zone ale centurii de fortărețe, inclusiv pe direcțiile Kramatorsk și Kosteantînivka.