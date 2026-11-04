Fost ambasador american, despre politica SUA după victoria democraților: „O să se schimbe în favoarea Europei, României, Ucrainei și împotriva Rusiei”

Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite în România, a declarat că în rândul americanilor există „o nesatisfacție” în ceea ce privește pozițiile administrației Trump față de Rusia și Ucraina, dar că politica Washingtonului se va schimba după ce vor prelua democrații controlul în Congres.

Democrații au câștigat alegerile americane de la jumătatea mandatului și vor prelua controlul în Congres, cu doi ani rămași până la încheierea celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump.

Adrian Zuckerman, care a fost numit de Donald Trump ambasador al SUA la București și a ocupat postul în perioada decembrie 2019 – ianuarie 2021, consideră că rezultatul alegerilor de marți a fost unul „așteptat”.

„Poate n-a fost așteptat la nivelul la care a ieșit, dar e o mare frustrare în America, cu războiul din Iran, cu prețurile de benzină, motorină, cu inflația, cu costul de viață. Este o nesatisfacție, în același timp, cu pozițiile administrației despre ruși, despre Ucraina”, a declarat fostul ambasador, la B1 TV.

Americanii vor „stabilitate”, spune Zuckerman

Adrian Zuckerman a menționat că „mulți” americani „critică faptul că nu e stabilitate și consistență” în modul în care administrația Trump se raportează la Rusia, Ucraina și Israel.

„Lumea vrea stabilitate”, a adăugat el.

Fostul ambasador a spus, de asemenea, că „unii dintre candidații republicani au fost puși de președinte”, ceea ce i-a nemulțumit pe „republicani locali”, care „n-au fost de acord cu oamenii care au fost selectați de președinte, ca sora lui Lindsey Graham, ca Paxton în Texas și alții”.

Zuckerman crede că „republicanii care au rămas” în Congres „au învățat o lecție foarte dureroasă ieri și acum toți se pregătesc pentru alegerile din ’28”.

„Poporul american susține Ucraina, bazat pe sondajele pe care le-am văzut eu (…), 70%-80% din poporul american susține Ucraina și e împotriva agresiunii care vine de la Putin și din Rusia. Așa că eu cred că mulți o să îndrepte politica externă ca să arate acest lucru (…), că au interese, au învățat o lecție dură ieri și o să se schimbe”, a continuat Zuckerman.

El consideră că noul context politic de la Washington va avea efecte pozitive pentru România.

„Eu cred că politica față de Europa, România, Rusia și Ucraina, și Israel o să se schimbe în favoarea Europei, în favoarea României, în favoarea Ucrainei și împotriva Rusiei. Mi-e greu să cred, bazat pe sondaje, că o să se schimbe în direcția cealaltă”, a conchis Adrian Zuckerman.