Fost ambasador american la București spune cum se vede la Moscova și în Europa de Est decizia administrației Trump de a retrage militari din România

Decizia administrației Trump de a reduce numărul de militari americani staționați în România este o „greșeală teribilă”, spune diplomatul american Mark Gitenstein, citat de publicația ucraineană Kyiv Post, cea care miercuri a relatat prima, pe surse, decizia americanilor.

„Nu am nicio îndoială că rușii vor interpreta acest lucru ca un semn de slăbiciune și echivoc din partea Statelor Unite în ceea ce privește România. Și cred că este o greșeală teribilă”, a spus Gitenstein, care a fost ambasador al SUA la București (2009 – 2012) și la UE (2022 – 2025).

Pentagonul a descris această decizie ca o „ajustare a poziției forțelor” menită, în parte, să elibereze resurse pentru regiunea Indo-Pacific. Fostul ambasador Gitenstein a respins ideea și a spus că decizia nu va fi percepută altfel decât ca o retragere a SUA într-un moment de tensiune crescută pe flancul estic al NATO.

„Așa vor interpreta ei situația, și așa o vor interpreta și rușii. Nu am nicio îndoială în privința asta”, a declarat el pentru Kyiv Post.

Cum se vede decizia pe flancul estic

Având în vedere istoria imperialismului rus, decizia „le va da fiori” românilor, dar efectele nu se opresc în țara noastră, spune diplomatul.

„Nu am nicio îndoială că oamenii din Europa Centrală și de Est, și cu siguranță din Polonia sau din țările baltice, se vor întreba «cine urmează?»”.

Decizia a fost criticată inclusiv în Congresul american unde cei importanți legislatori republicani din domeniul apărării au emis o declarație în care afirmă că „se opun ferm deciziei de a nu menține brigada americană de rotație în România”.

Roger Wicker, președintele Comisiei pentru servicii armate din Senat, și Mike Rogers, președintele Comisiei pentru servicii armate din Camera Reprezentanților, au avertizat că această măsură „subminează descurajarea și riscă să provoace noi agresiuni din partea Rusiei”.

Gitenstein a declarat că „este complet de acord cu declarația lui Rogers și Wicker”, adăugând: „M-a impresionat în mod special evaluarea lor cu privire la modul în care rușii vor interpreta acest lucru”.

Referitor la faptul că nu s-a consultat Congresul, el și-a amintit de perioada petrecută în Senat: „Am lucrat 17 ani în Senat, este o mare greșeală să se excludă Congresul din acest proces. Dacă vreți să fim implicați la aterizare, ar fi bine să ne includeți și la decolare”.

Ce înseamnă retragerea

Deși brigada rotațională pleacă, SUA vor menține în continuare o prezență militară redusă în România: aproximativ 1.000 de soldați americani vor rămâne la baza Deveselu, un element terestru al sistemului de apărare al NATO.

Ministerul Apărării din România a declarat că se aștepta la această reducere, descriind-o ca „un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale”.

Oficialii NATO au subliniat, de asemenea, că ajustarea nu trebuie văzută ca o reducere a angajamentului SUA sau al alianței, menționând că forțele americane din Europa rămân mai numeroase decât înainte de 2022.

Cu toate acestea, Gitenstein consideră că simbolismul transmite un mesaj greșit. „Nu-mi pot imagina cum ar fi perceput acest lucru”, a concluzionat el.