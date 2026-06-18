Fost contracandidat al lui Ciucu, despre dosarul primarului de la DNA: „Bubuie public într-un moment politic tensionat și asta e îngrijorător”

Cătălin Drulă a declarat că momentul în care apare în spațiul public dosarul DNA ce îl vizează pe Ciprian Ciucu „e suspect” și i-a transmis un „gând bun” liberalului, care în decembrie 2025 îl învingea la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Ciucu a fost plasat de Direcția Națională Anticorupție sub control judiciar, joi, pentru o perioadă de 60 de zile, într-un dosar în care procurorii îl acuză de luare de mită.

„Ce e limpede și nu mi se pare deloc o coincidență e că acest dosar bubuie astăzi public într-un moment politic tensionat și asta e îngrijorător”, a declarat Cătălin Drulă, joi, într-o reacție pe Facebook, făcând aluzie la criza politică de la București, care a produs o scindare în PNL după decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe liberalul Adrian Veștea să formeze Guvernul, fără consultarea partidului. Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu au contestat decizia președintelui, iar în PNL urmează un Congres Extraordinar.

„Nu știu acuzațiile în detaliu, dar momentul e suspect, și folosirea dosarelor politice pentru a distruge cariere am mai văzut-o. Dincolo de diferențele noastre, îi transmit un gând bun lui Ciprian, în acest moment greu”, a adăugat Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă, USR. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Nu cred că Ciprian este un om corupt”

Drulă, care s-a clasat pe locul al 4-lea la alegerile din decembrie 2025, a spus că îl cunoaște „de mulți ani de zile pe Ciprian Ciucu”, cu care s-a „contrazis de multe ori” pe tema „relației cu Sistemul de putere”.

„El mi-a reproșat că eu sunt prea purist și că dacă nu ești mai flexibil, nu poți face treabă. Eu i-am zis că trebuie să-l confruntam pe față pe acest Sistem, că altfel nu-l putem dovedi. În ciuda acestor diferențe, am spus-o și în campanie foarte clar, nu cred că Ciprian este un om corupt”, a mai declarat deputatul USR.