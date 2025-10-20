Fost judecător CCR explică decizia Curții privind pensiile magistraților: „E ceva ușor să pice o lege pe condiții de formă. Dacă nu o are, o picăm și cu asta basta”

Procesul privind proiectul de lege care modifică pensiile magistraților trebuie reluat de la zero, a explicat, pentru HotNews, fostul judecător CCR, Petre Lăzăroiu. Acesta este de părere că, dincolo de aspectele ce țin de respectarea pașilor procedurali, actualul proiect de lege ”este total neconstituțional” și că nu avea cum să treacă de CCR.

Fostul judecător CCR, Petre Lăzăroiu, susține că proiectul privind legea pensiilor de serviciu a fost făcut ”din condei” și că a avut altă miză decât reforma reală a pensiilor speciale. Magistratul a explicat că astăzi judecătorii CCR nu au intrat pe aspectele de fond ale legii, ci doar pe cele ce țin de formă.

”Trebuie așteptată publicarea hotărârii CCR, apoi trebuie reluat procesul pentru îndeplinirea condițiilor de formă. E ceva ușor să pice o lege pe condiții de formă. Dacă nu o are, o picăm și cu asta basta. Dacă intrau pe fond, lucrurile se complicau puțin. Legea în sine e total neconstituțională”, a declarat Petre Lăzăroiu.

Fostul magistrat susține că dincolo de aspectele de formă, dacă procesul legislativ privind reforma pensiilor de serviciu va fi reluat, Guvernul, respectiv Parlamentul trebuie să se asigure că legea respectă normele de constituționalitate în ansamblul său.

Lăzăroiu consideră că asumarea răspunderii pe legea privind reforma pensiilor magistraților, ”nu a fost o decizie înțeleaptă” și că, de fapt, la mijloc au fost interese politice.

„Vor să scape de Bolojan, inclusiv ai lui din partid, apoi cei din PSD. Am sentimentul că au făcut legea proastă în mod intenționat ca să pice Bolojan”, a declarat Lăzăroiu.

Picat pe „formă”

CCR a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie. Instanța supremă a acuzat, printre altele, că „a fost ignorată, încă o dată, importanța pensiei de serviciu în economia principiului independenței justiției”.

Motivele invocate de CCR vizează lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ceea ce ar putea însemna motive extrinseci, adică de formă, ci nu de conținut (motive intrinseci), conform surselor HotNews.