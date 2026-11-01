Fost lider PNL: „Guvernul Luca Niculescu este o coaliție atipică între PSD și Nicușor Dan”

Noul Executiv „o să reziste până în 2028, dacă nu cumva Luca Niculescu își va da demisia la un moment dat”, crede fostul președinte liberal Valeriu Stoica.

Guvernul condus de Luca Niculescu este un guvern de coaliție, e o coaliție între PSD și

Nicușor Dan. Este o coaliție atipică. Nu cred că am mai avut până acum o coaliție între un

partid și un președinte”, a afirmat Valeriu Stoica în emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

„Eu nu am spus că este o coaliție de guvernare între Luca Niculescu și PSD. E o coaliție de guvernare între președintele Nicușor Dan și PSD. Luca Niculescu este instrumentul realizării acestei coaliții și, ca urmare, el depinde și de un partener”, a continuat fostul ministru al Justiției și autor al legii care a introdus pensiile speciale pentru magistrați.

El a mai spus că e „foarte important, dacă vedem că asta este coaliția de guvernare, să înțelegem și cum s-a ajuns aici, cum s-a ajuns la această coaliție atipică de guvernare”.

„Constat că se fac multe comentarii, ca și cum ar fi apărut acum, din nimic, din neant, această coaliție de guvernare. Nu, ea este cu rădăcini, cum bine știm, înainte de moțiunea de cenzură din luna mai”, a mai spus el.

„PSD s-a temut de succesul PNL și al lui Bolojan”

Valeriu Stoica mai spune că „dacă până la începutul anului 2026 părea să aibă oarecare șanse de succes politica de îndiguire a extremismului de dreapta a partidului AUR, odată cu moțiunea de cenzură, această politică de îndiguire a eșuat”.

„De ce a eșuat politica de îndiguire? Pentru că, cu câteva luni bune înainte de moțiunea de cenzură, și PSD, și președintele au înțeles că există riscul ca Ilie Bolojan și PNL să acumuleze prea mult capital politic”.

În opinia fostului lider liberal, „PSD era într-o situație critică de pierdere a electoratului. AUR a canibalizat mult din electoratul PSD în ultimii ani. Pe de altă parte, reformele propuse de Ilie Bolojan atingeau rețelele pe care PSD le are de multă vreme: rețele care sunt conectate la buget și la fondurile europene”.

„S-a temut de două ori. PSD s-a temut, pe de o parte, de posibilul succes electoral al PNL și al premierului Ilie Bolojan și, pe de altă parte, s-a temut de decuplarea de la rețelele conectate la buget și la fonduri europene. Nicușor Dan s-a temut, de asemenea, de această creștere a ponderii în simpatia publică a primului. De Bolojan nu este singurul președinte care a avut această temere. Toți au avut această temere”, a mai spus Stoica.