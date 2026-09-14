Fost ministru despre o gafă a lui Bolojan care poate să coste scump România. „Înseamnă cam 2 miliarde pe an în plus ca investiții când intri în clubul ăla”

În momentul în care SUA s-au trezit că premierul României critică pe scena publică investiția companiei americane NuScale și a Nuclearelectrica de la Doicești a reapărut discuția despre posibilitatea unui vot împotriva dat de Washington în privința aderării noastre la OECD, spune Sebastian Lăzăroiu, fost ministru al muncii în Guvernul Boc. Care poate fi urmarea?

România a îndeplinit toate criteriile, cu o singură excepție, pentru aderarea la OECD. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică reprezintă intersecția de interese și acțiune a peste 35 de state democratice cu economii de piață. Ea corelează politici economice, sociale și de mediu.

Avantajul prezenței în acest „club” select este încrederea pe care o transmiți atât celorlalte țări, cât și companiilor puternice că respecți reguli economice, sociale și de mediu și ești, astfel, o țară sigură pentru afaceri și inițiative.

Criteriul rămas României pentru aderare este un criteriu netehnic, unul de apreciere politică, a spus Sebastian Lăzăroiu într-un recent dialog cu jurnalistul Cătălin Striblea, în podcastul „Vorbintorincii”.

„Și premierul Bolojan n-a înțeles asta”

Lăzăroiu a vorbit despre beneficiile economice ale aderării noastre la OECD.

„Și premierul Bolojan n-a înțeles asta. Nu-mi dau seama de ce, pentru că OECD e o miză importantă, o miză uriașă”, a spus scriitorul și sociologul, fost consilier prezidențial și fost ministru al muncii.

„Pentru că asta ar însemna, în vremuri bune, acuma nu știu cine mai vine cu banii ăștia în România, dar înseamnă cam 2 miliarde pe an în plus ca investiții când intri în clubul ăla”, a explicat sociologul.

Lăzăroiu a făcut aceste considerații pe fundalul discuției despre ieșirile publice ale lui Bolojan contra investiției americane de la Doicești, de mini centrale nucleare. Bolojan a încadrat-o la găuri negre, după ce a devenit oficial că investiția estimată la 2-3 miliarde urmează să coste 6-7 miliarde și că, până acum, sute de milioane de euro s-au dat în primul rând pe studii.

Despre reacțiile negative din SUA la declarațiile lui Bolojan a vorbit și ambasadorul Muraru, într-un interviu pentru HotNews. Muraru a admis problemele proiectului, dar a spus că Bolojan a avut o reacție pripită care a stârnit contrareacții în SUA.

Lăzăroiu: Creezi sentimentul că România cedează bani ușor americanilor

Conform lui Lăzăroiu, iritarea unor cercuri din SUA legată de Bolojan, confirmată și de diplomatul Muraru, a venit pentru că „americanii se așteptau să discute, să te duci să vorbești în particular, nu să vii să pui subiectul pe masă la televizor. Pentru că în momentul ăla creezi, cum să zic, influențezi foarte tare că sar ăia românii, zic: „Cum, domnule, păi ce dăm bani așa americanilor, nu știu ce?” Deci chestiile astea nu se fac pe scenă”.

Lăzăroiu susține că „Bolojan a fost de bună credință” când a făcut observațiile, dar în același timp a explicat că există dosare economice și politice unde „dacă le vorbești în public deja afectezi, poți să afectezi”.

Alte teme dezvoltate din dialogul lui Lăzăroiu cu Striblea sunt aici, întregul podcast Vorbintorincii poate fi urmărit aici pe Youtube.