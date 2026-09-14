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Actualitate

Fost ministru despre o gafă a lui Bolojan care poate să coste scump România. „Înseamnă cam 2 miliarde pe an în plus ca investiții când intri în clubul ăla”

Andrei Georgescu
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În momentul în care SUA s-au trezit că premierul României critică pe scena publică  investiția companiei americane NuScale și a Nuclearelectrica de la Doicești a reapărut discuția despre posibilitatea unui vot împotriva dat de Washington în privința aderării noastre la OECD, spune Sebastian Lăzăroiu, fost ministru al muncii în Guvernul Boc. Care poate fi urmarea?

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