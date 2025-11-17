Fost premier al lui Putin și un economist de top care conduce London Business School, plasați pe lista „extremiștilor și teroriștilor” din Rusia

Fostul prim-ministru rus Mihail Kasyanov vorbește în timpul unui miting în centrul Moscovei, pe 13 mai 2018, pentru a cere liberalizarea internetului în Rusia. FOTO: Maxim ZMEYEV / AFP / Profimedia

Autoritatea de supraveghere financiară din Rusia i-a adăugat pe fostul premier Mihail Kasyanov și pe economistul de renume Sergei Guriev pe lista „extremiștilor și teroriștilor”, în cadrul celor mai noi măsuri luate împotriva criticilor proeminenți ai Kremlinului aflați în exil, scrie luni Reuters.

Autoritatea de supraveghere, Rosfinmonitoring, i-a adăugat pe cei doi pe o listă care cuprinde acum 19.131 de persoane și 823 de organizații, potrivit site-ului său.

Lista, care s-a extins brusc în timpul războiului dus de trupele Moscovei în Ucraina, oferă autorităților un mijloc public de a evidenția persoanele și entitățile pe care le consideră implicate în subversiuni împotriva statului.

Rosfinmonitoring, care este responsabilă de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, poate îngheța conturile bancare ale persoanelor incluse pe listă.

Kasyanov a ocupat funcția de prim-ministru în primii patru ani ai mandatului președintelui Vladimir Putin și a fost schimbat în februarie 2004, cu câteva săptămâni înainte ca Putin să fie ales pentru un al doilea mandat.

După demisie, Kasyanov a intrat în opoziție față de Kremlin. În 2022, a părăsit țara și a criticat invazia rusă din Ucraina. Kasyanov a fost desemnat anterior ca „agent străin” de către Moscova, în noiembrie 2023.

Guriev este fost economist șef la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și ocupă în prezent funcția de decan la celebra instituție de învățământ superior London Business School.

Într-un articol publicat luna trecută, el a încurajat guvernele occidentale să întărească sancțiunile împotriva Moscovei, să furnizeze arme avansate Ucrainei și să încurajeze „exodul creierelor” din Rusia.