Fosta aliată a lui Trump, căzută în dizgrația președintelui, reclamă un val de „amenințări alimentate de cel mai puternic om din lume”

Marjorie Taylor Greene, cândva o aliată politică a lui Donald Trump, a declarat sâmbătă că este vizată de amenințări după ce a fost criticată de președinte pe rețelele sociale, transmite AFP.

Congresmena în vârstă de 51 de ani fusese o susținătoare a mișcării „Make America Great Again” (MAGA) a lui Trump, dar președintele a anunțat vineri că îi retrage sprijinul. El a lansat noi critici sâmbătă, numind-o „trădătoare” față de Partidul Republican.

Greene a declarat ulterior, într-o postare pe X, că a fost „contactată de firme de securitate private cu avertismente privind siguranța mea, deoarece o serie de amenințări la adresa mea sunt alimentate și stimulate de cel mai puternic om din lume”.

Schimbarea bruscă de atitudine a lui Greene a dat naștere unor speculații potrivit cărora s-ar pregăti să candideze la președinție în 2028. Ea a respins această teorie drept „bârfe nefondate”.

Greene l-a acuzat pe Trump că încearcă să intimideze alți republicani înaintea votului de săptămâna viitoare privind publicarea dosarelor Epstein, calificând drept „uimitor cât de mult se luptă să împiedice publicarea dosarelor Epstein, încât ajunge la acest nivel”.

Miercuri, Greene a fost unul dintre cei doar patru republicani din Camera Reprezentanților care s-au alăturat democraților în semnarea unei petiții pentru a forța votul privind publicarea tuturor dosarelor Departamentului Justiției legate de defunctul Epstein, acuzat de infracțiuni sexuale cu minore.

Congresmena a abordat scandalul Epstein și în postarea de sâmbătă dimineață.

„Ca femeie, iau în serios amenințările din partea bărbaților”, a spus Greene. „Acum înțeleg într-o oarecare măsură frica și presiunea pe care trebuie să le simtă femeile, care sunt victime ale lui Jeffrey Epstein și ale cabalei sale”, a mai declarat ea.