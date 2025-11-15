Ruptură de răsunet în tabara MAGA: Donald Trump își abandonează cel mai vocal aliat după ce a provocat vâlvă în jurul dosarelor Epstein

Președintele american Donald Trump și-a retras vineri sprijinul acordat deputatei republicane Marjorie Taylor Greene, invocând criticile recente ale acesteia la adresa agendei sale, într-o ruptură notabilă între Trump și una dintre cele mai vocale aliate ale sale din Congres, informează Reuters.

„Îmi retrag sprijinul și susținerea acordate «deputatei» Marjorie Taylor Greene, din marele stat Georgia”, a postat Trump pe Truth Social vineri seara.

Greene, membră a Camerei Reprezentanților, a fost mult timp o apărătoare ferventă a lui Trump, dar în ultimele săptămâni a adoptat poziții contrare celor ale Casei Albe și ale unor colegi republicani.

Greene, atac indirect la Trump

Trump a scris că tot ce vede că face Greene este „să se plângă, să se plângă, să se plângă”. El a spus că conflictul dintre ei a început după ce i-a arătat un sondaj care indica faptul că ea avea șanse mici să câștige alegerile pentru Senat sau pentru funcția de guvernator fără sprijinul său, pe care nu intenționa să i-l acorde.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că alegătorii conservatori din districtul lui Greene ar putea lua în considerare un contracandidat în primare și că el ar sprijini candidatul potrivit împotriva ei în alegerile de la jumătatea mandatului de anul viitor.

Greene, care a evitat în mare măsură să-l critice direct pe Trump, a răspuns postând pe X că „tocmai m-a atacat și a mințit despre mine”.

Tensiuni din cauza dosarelor Epstein

Ea a sugerat că el ar fi putut răspunde la eforturile ei de a determina administrația sa să facă publice toate documentele pe care le are în cazul defunctului Jeffrey Epstein, acuzat de infracțiuni sexuale cu minore. Trump a respins furia provocată de cazul Epstein ca fiind o „farsă” promovată de democrați.

Greene l-a acuzat pe Trump că încearcă să intimideze alți republicani înaintea votului de săptămâna viitoare privind publicarea dosarelor Epstein, calificând drept „uimitor cât de mult se luptă să împiedice publicarea dosarelor Epstein, încât ajunge la acest nivel”.

Miercuri, Greene a fost unul dintre cei doar patru republicani din Camera Reprezentanților care s-au alăturat democraților în semnarea unei petiții pentru a forța votul privind publicarea tuturor dosarelor Departamentului Justiției legate de Epstein.

Critici pentru Trump

În ultimele săptămâni, ea a calificat introducerea tarifelor comerciale de către Trump ca fiind „neregulamentară” și a criticat orientarea politicii sale externe, spunând că dorește ca acesta să acorde prioritate problemelor interne.

Greene nu a fost de acord nici cu afirmația lui Trump că inflația este sub control și a spus că republicanii au nevoie de un plan pentru a aborda costurile asistenței medicale.

La începutul acestui an, ea a devenit prima legislatoare republicană care a calificat criza umanitară din Gaza drept genocid. Greene a respins speculațiile potrivit cărora se poziționează pentru candidatura la președinție în 2028, afirmând că se concentrează pe districtul său din nord-vestul statului.