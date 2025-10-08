Fosta directoare a spitalului din Iași unde 7 copii infectați cu o bacterie au murit, repusă în funcție după o săptămână. Rogobete: „Este noaptea minții”

Cătălina Ionescu, fostul manager al Spitalului de Copii din Iași, a revenit în funcție la o săptămână după ce fusese demisă din funcția de manager și trecută în cea de director medical. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Sănătății, într-un interviu pentru Adevărul. „Este noaptea minții”, spune Rogobete, care ceruse demiterea Cătălinei Ionescu după scandalul legat de moartea celor 7 copii infectați cu o bacterie.

„Este noaptea minții, ca după tot ce s-a întâmplat acolo, toate măsurile luate, după, până la urmă solicitarea fermă a ministrului Sănătății, care răspunde de domeniul sănătății, tu, după o săptămână, să vii și să pui în funcție același om sub conducerea căruia a avut loc acest dezastru”, a spus miercuri Alexandru Rogobete, într-un interviu pentru Adevărul.

Întrebat cum se explică acest lucru, ministrul Sănătății a răspuns: „Iresponsabilitate administrativă. Nu am alte cuvinte. Sunt fără cuvinte”.

Cătălina Ionescu, manager interimar al spitalului până la moartea celor 7 copii, a fost numită acum o săptămână director medical, după ce a pierdut funcția de manager. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ceruse zilele trecute demiterea ei și din calitatea de director medical.

Cătălina Ionescu a revenit la conducerea spitalului după ce Radu Constantin Luca, noul manager interimar numit în funcție acum o săptămână, a demisionat ieri.

„Un haos mai mare administrativ nu am văzut în această țară. (…) Nimeni din acel spital nu a putut să îmi explice cum au acționat în momentul în care a apărut primul caz. Documentele au arătat și au evidențiat această lipsă de management. Am cerut atunci imperativ demiterea managerului și oamenilor implicați în această situație. (…) Am solicitat public demiterea managementului, a șefului de serviciu care se ocupă de prevenirea și controlul infecțiilor, demiterea șefului ATI. Conducerea CJ Iași a decis să repună în funcție aceleași persoane care nu au fost în stare timp de 2 săptămâni să aplice un protocol”, a mai spus miercuri ministrul Sănătății.

Spitalul de copii din Iași este în subordinea Consiliului Județean Iași.

Șapte copii cu vârsta sub un an, care au fost internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sfânta Maria” și s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, au murit în luna septembrie. Copiii sufereau și de alte afecțiuni grave, iar cauzele exacte ale deceselor urmează să fie stabilite de medicii legiști.