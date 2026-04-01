Fosta președintă a Elveției a depus o plângere penală împotriva uneia dintre companiile lui Elon Musk

Elon Musk, fotografiat în ianuarie 2026 în timpul unei discuții cu public organizate în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, găzduit de Elveția, FOTO: World Economic Forum / Avalon / Profimedia

Fosta președintă elvețiană Karin Keller-Sutter, în prezent ministra de finanțe a țării, a depus o plângere penală pentru defăimare și insultă, după ce un utilizator al rețelei sociale „X” a publicat un mesaj obscen despre ea creat de chatbotul Grok al lui Elon Musk, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al guvernului elvețian, citat de Reuters.

În data de 10 martie, un utilizator al „X” a cerut Grok, în limba germană, să realizeze un așa-zis „roast” – o insultă ironică mai largă – folosind un limbaj vulgar despre Keller-Sutter, care a condus Elveția anul trecut, ca parte a președinției rotative a țării.

Mesajul generat de Grok conținea expresii vulgare despre ministră și activitatea acesteia, după care chatbotul a întrebat utilizatorul dacă dorește ceva mai extrem sau să ia la țintă și o altă persoană.

Un purtător de cuvânt al ministerului elvețian de finanțe a precizat miercuri că procurorii elvețieni ar trebui să verifice dacă persoanele responsabile de la „X” au pus Grok la dispoziție cu cunoștință sau chiar cu intenția ca tehnologia să fie folosită pentru comiterea de infracțiuni, sau dacă și-au încălcat obligația de diligență.

„X” nu a răspuns imediat unei solicitări de comentariu din partea Reuters.

Karin Keller-Sutter, președintele Elvetiei. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Plângerea penală vizează angajați ai „X”

Purtătorul de cuvânt al guvernului elvețian a adăugat că utilizatorul își ștersese conversația și mesajul Grok până pe 12 martie.

Utilizatorul a declarat pentru cotidianul elvețian Tages-Anzeiger, care a relatat primul despre proces, că gestul său a fost un „exercițiu tehnic inofensiv” pentru a vedea ce poate face Grok.

Însă purtătorul de cuvânt al ministerului finanțelor a declarat că Keller-Sutter a intentat procesul împotriva pentru a apăra reputația Consiliului Federal, organul de conducere al țării, și pentru a lua poziție împotriva misoginiei.

Conform legislației elvețiene, orice persoană responsabilă de publicare care nu previne intenționat răspândirea de materiale ofensatoare poate fi pasibilă de o amendă penală sau până la trei ani de închisoare.

Teoretic, plângerea ar putea viza și xAI, compania de inteligență artificială înființată de Elon Musk în 2023.

Fosta președintă elvețiană a atras anterior furia lui Trump

Keller-Sutter a stârnit valuri în presa elvețiană anul trecut din cauza relației tensionate cu președintele american Donald Trump, care, după un apel telefonic comun, a impus Elveției cele mai mari taxe vamale din Europa.

Trump a declarat în ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că ea l-a „iritat atât de mult” din cauza insistențelor sale ca Elveția să nu fie penalizată cu taxe vamale ridicate.

Reuters amintește de asemenea că o instanță olandeză a ordonat săptămâna trecută xAI, compania de inteligență artificială care a creat Grok, să oprească instrumentul AI din a genera și distribui imagini care „dezbracă” adulți sau copii sau care îi arată în ipostaze sexualizate cu haine sumare sau fără haine.