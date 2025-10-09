Fosta prim-ministră a lui Macron propune înghețarea reformei pensiilor și un compromis cu stânga pentru un nou guvern în Franța / Multe voci se opun

Compromisul ar permite o înțelegere pentru un viitor guvern – unul mai stabil decât cele de până acum. Dar mai multe voci de la dreapta au respins orice acord cu stânga și orice suspendare a reformei care crește vârsta de pensionare la 64 de ani, scriu AFP și Le Monde.

Fosta prim-ministră Elisabeth Borne, în prezent ministră demisionară a educației, a propus înghețarea reformei pensiilor și a întins o mână stângii, cu scopul de a forma un guvern stabil și de a scoate țara din criza politică pe care o traversează.

„Provocarea noastră este să ieșim dintr-o criză politică și să găsim o cale”, a declarat joi la BFM-TV Borne.

Ea a spus de asemenea că dorește „să dialogheze cu grupurile parlamentare”. „Asta înseamnă și să ajungem la un compromis între dreapta republicană și Partidul Socialist”, a adăugat Borne.

Trebuie „găsită o cale de urmat”, a insistat ea, iar acest lucru „presupune compromisuri cu stânga”. „Asta nu înseamnă să punem totul în discuție”, a afirmat Borne, dar „merită să punem întrebarea”.

Fosta prim-ministră a propus în mod special „examinarea modalităților și a consecințelor concrete ale suspendării reformei”.

Reforma pe care chiar guvernul ei a adoptat-o în 2023, și care crește vârsta de pensionare la 64 de ani, a stârnit furia străzii și a partidelor din opoziție.

Borne a spus că asta nu înseamnă o abrogare, ci o înghețare a reformei până la alegerile prezidențiale din 2027. „Nu ne putem permite să rămânem într-un impas”, a considerat ea.

Voci împotriva unei revizuiri a reformei

Liderul conservatorilor (LR), parte a ultimelor guverne de la Paris, a semnalat deja că nu este de acord cu niciuna dintre aceste propuneri.

Bruno Retailleau a declarat că nu va participa la un guvern „care ar dori să abroge sau să suspende reforma pensiilor”. El a spus, de asemenea, că nu va intra într-un guvern „care ar dori să numească un prim-ministru de stânga sau chiar un al doilea guvern Lecornu”.

Retailleau, ministru de interne demisionar, a adăugat însă că aceasta este o decizie luată „în nume personal”.

Miercuri, premierul demisionar Sébastien Lecornu a subliniat că reforma pensiilor este unul dintre subiectele care blochează un acord pentru un viitor guvern.

„Trebuie să găsim o modalitate pentru ca dezbaterea privind reforma pensiilor să aibă loc”, a declarat el la France 2.

Lecornu a spus că acesta a fost „unul dintre cele mai mari obstacole” în negocierile și discuțiile pe care le-a purtat cu diferite partide politice în ultimele zile.

Miercuri, însă, Partidul Socialist a declarat că nu a primit „nicio asigurare” din partea prim-ministrului demisionar că reforma va fi suspendată.

Partidul Horizons al lui Édouard Philippe, care a susținut guvernele lui Macron, a declarat de asemenea miercuri pentru AFP că Franța nu își poate permite o revizuire a reformei.

În așteptarea unei noi nominalizări

Cel care va avea misiunea de a armoniza toate aceste poziții va fi viitorul prim-ministru, care urmează să fie nominalizat de președintele Emmanuel Macron până vineri.

Sebastien Lecornu, al cincilea prim-ministru al Franței în ultimii doi ani, și-a prezentat demisia și cea a guvernului său luni, la doar câteva ore după anunțarea componenței cabinetului. Guvernul Lecornu a devenit astfel cea mai scurtă administrație din Franța modernă.

La solicitarea lui Macron, Lecornu a purtat însă consultări suplimentare cu liderii politici, de la centru-stânga la centru-dreapta, în efortul de a dezamorsa criza.

„Simt că încă mai există o cale”, a spus Lecornu despre eforturile de a ajunge la un acord pentru adoptarea bugetului pentru 2026 și pentru a oferi Franței, a doua cea mai mare economie din zona euro, o oarecare stabilitate financiară.

Macron s-a confruntat săptămâna aceasta cu multiple cereri de a organiza alegeri parlamentare anticipate sau de a demisiona, în special din partea politicienilor de extremă-dreapta și de extremă-stânga, dar și din partea unor politicieni din cadrul partidelor de centru.

Le Pen va vota împotriva oricărui guvern

Reacția imediată a unor membri ai opoziției a arătat că cele mai recente evoluții nu au reușit să le calmeze furia.

Marine Le Pen a declarat joi că Sébastien Lecornu este „prea optimist” când a spus că perspectiva dizolvării Adunării Naționale se îndepărtează.

Lidera Rassemblement National (RN) a asigurat că va vota împotriva oricărui guvern, chiar dacă este în favoarea suspendării reformei pensiilor.

„Mă bucur de această suspendare (a reformei pensiilor), dacă va avea loc”, a declarat ea presei.

Cu toate acestea, „cenzurez totul. Acum, gata. Gluma a durat destul”, a adăugat Marine Le Pen.

Puțin mai târziu, în cadrul unei conferințe de presă, Marine Le Pen a asigurat că este „insensibilă la umorul repetitiv” și a insistat asupra dorinței sale de a cenzura toate guvernele numite până la obținerea dizolvării Adunării Naționale și organizarea de alegeri anticipate.

Cine vrea să conducă următorul guvern

Miercuri, după întâlnirea cu Lecornu, dar înainte de interviul acestuia de la France 2 TV, șeful Partidului Socialist, Olivier Faure, și lidera Verzilor, Marine Tondelier, au afirmat că stânga dorește să conducă următorul guvern.

Stânga dorește un impozit pe avere de 2% pentru cei mai bogați oameni din Franța (care înseamnă 0,01% din populație) în bugetul pentru 2026 și vrea să renunțe la reformele nepopulare ale pensiilor, măsuri care beneficiază de un puternic sprijin public, dar care îi îndepărtează pe conservatori.

Piețele s-au speriat de paralizia politică din Franța, investitorii fiind deja nervoși din cauza deficitului bugetar uriaș al țării.

Cu toate acestea, activele franceze au înregistrat o ușoară îmbunătățire miercuri, după ce Lecornu și-a exprimat optimismul prudent cu privire la posibilitatea unui acord în cursul dimineții, indicele CAC 40 al bursei din Paris înregistrând o creștere de 1,1% în cursul zilei. Indicele de referință francez rămâne, totuși, unul dintre cele mai slabe din Europa în 2025.