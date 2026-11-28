Fosta platformă industrială Independența Sibiu se pregătește pentru o schimbare de profil, o companie cerând acum acordul de mediu pentru construirea unui centru de date.

Duo Energosun, cu sediul în Mediaș, a cerut emiterea acordului de mediu pentru construirea unui centru de date pe un teren de aproape cinci hectare al platformei.

Dispune de un contract de superficie în valoare de 750.000 de euro, pe o perioadă de 40 de ani.

Proiectul vizează dezvoltarea unor hale cu infrastructură tehnologică destinată stocării și procesării datelor.

Investiția propusă include, pe lângă centrul de date propriu-zis, construirea unei stații de transformare, amenajarea unui drum de acces și a unei parcări, realizarea branșamentelor la utilități, precum și împrejmuirea terenului, arată Ora de Sibiu.

Pentru a putea ridica centrul de date, compania nu a cumpărat terenul, ci a încheiat cu proprietarul, Independența SA, o înțelegere pe termen lung. Mai exact, firma a primit dreptul de a construi și de a folosi suprafața de aproape cinci hectare (49.254 de metri pătrați) timp de 40 de ani, în schimbul sumei totale de 750.000 de euro.

Citește mai mult pe Profit.ro