O laureată a Premiului Nobel pentru Pace, un fost președinte al Serbiei, un fost președinte al Armeniei, un fost premier israelian, un fost premier bulgar și doi foști vicepreședinți ai Comisiei Europene sunt printre invitații care vor participa marțea viitoare la București la lansarea Raportul privind competitivitatea economiei românești realizat de fostul premier italian Enrico Letta.

Evenimentul va avea loc la sediul BNR, în prezența guvernatorului Mugur Isărescu.

Raportul „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook”, realizat de Institutul Jacques Delors, sub coordonarea lui Enrico Letta, directorul organizației și fost prim-ministru al Italiei, și HorizonX, la comanda Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation)

„Următorii ani vor fi decisivi atât pentru România, cât și pentru Europa. Strategia de competitivitate propusă pentru România pentru perioada 2027–2035 și Foaia de parcurs <O Europă, o singură piață> trebuie înțelese ca două componente ale aceluiași demers: construirea unei Europe mai competitive, printr-o mai bună integrare și o capacitate sporită de inovare, mai reziliente, prin consolidarea unității sale, și mai suverane, prin valorificarea deplină a potențialului fiecărui stat membru”, subliniază Enrico Letta, în prefața Raportului.

„România are un rol central de jucat în această transformare, trecând de la statutul de țară care preia regulile stabilite la nivel european la cel de actor care contribuie la definirea agendei europene, promovând integrarea, dezvoltarea la scară largă și inovarea ca principii directoare pentru întregul continent”, precizează Enrico Letta.

Enrico Letta/Foto: LaPresse / Sipa USA / Profimedia

Foști premieri, foști președinți, o laureată a Premiului Nobel pentru Pace

La eveniment sunt așteptați să participe, printre alții, fostul președinte al Serbiei, Boris Tadić, fostul președinte al Armeniei, Armen Sarkissian, fost președinte al Armeniei; Ehud Olmert, fost prim-ministru al Israelului; Serghei Stanișev, fost prim-ministru al Bulgariei; Dorin Recean, trimis special al președintelui Republicii Moldova și fost prim-ministru; Frans Timmermans, Ministru de Stat al Țărilor de Jos și fost vicepreședinte executiv al Comisiei Europene; Věra Jourová, membră a Comitetului de etică al Băncii Centrale Europene și fostă vicepreședintă a Comisiei Europene, dar și Tawakkol Karman, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2011, șeful DDD Foundation, Dan Stratan, ; Dimitris Avramopoulos, fost comisar european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie și fost ministru al afacerilor externe al Greciei; Lilyana Pavlova, fostă vicepreședintă a Băncii Europene de Investiții.

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