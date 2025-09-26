Fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA pentru PUZ-ul Primăverii. Un dosar deschis după o sesizare a lui Nicușor Dan

Fostul arhitect șef al Primăriei Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, a fost pus sub acuzare de DNA pentru PUZ-ul Primăverii, într-un dosar deschis după ce, în 2022, Nicușor Dan a sesizat procurorii anticorupție, scrie B365.ro.

Acum arhitect-șef la Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, Ștefan Călin Dumitrașcu e acuzat de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit DNA, fostul arhitect șef al Capitalei a încălcat legislația în materie de urbanism prin semnarea avizului pentru PUZ strada Primăverii nr. 1, dar și prin semnarea raportului de specialitate privind aprobarea PUZ Primăverii. Informația privind punerea sub acuzare a fost anunțată, pe surse apropiate anchetei, de mai multe publicații, printre care A3-CNN și G4Media.

Fostul arhitect șef, pus sub acuzare. Ce spunea Nicușor Dan în 2022

Într-o postare publicată pe Facebook la începutul lui noiembrie 2022, deci acum aproape 3 ani, Nicușor Dan, pe atunci primar general al Capitalei, anunțat că a sesizat DNA, Inspectoratul de Stat în Construcții și Prefectul pentru nelegalitatea flagrantă a PUZ Primăverii 1, ” care prevede construirea pe un teren prevăzut ca spațiu verde în PUZ Zone Construite Protejate”.

Fostul edil spunea că: