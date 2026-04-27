Fostul co-președinte AUR vorbește despre „trădarea” electoratului și despre „o mare primejdie de credibilitate pentru partid”: „George Simion cu siguranță știe în ce pericol se pune”

Unul dintre fondatorii AUR, Claudiu Târziu, consideră că AUR „ar putea fi silit” să meargă la guvernare alături de PSD pentru că „există o presiune constantă, de la pierderea alegerilor prezidențiale, din partea multora care au investit în acest partid”: „Partidul are multe obligații de onorat, sinecuri de oferit, orgolii de satisfăcut și chiar datorii de plătit. Toate acestea au fost amânate cu promisiunea că AUR va ajunge repede la guvernare”. Într-o astfel de situație, a intrării AUR la guvernare cu PSD, ar fi vorba despre o „trădare” a electoratului, afirmă Târziu, într-un interviu pentru publicul HotNews.

Claudiu Târziu a demisionat din AUR în aprilie 2025, acuzând că acesta a fost capturat de George Simion.

„Una este să dai un guvern jos, alături de adversarii tăi, care pentru moment vor același lucru ca tine, și alta este să mergi cu ei de mână la guvernare, ca și cum nu ai spus ani de zile că PSD este principalul vinovat de dezastrul țării”, afirmă fostul co-președinte și fondator al AUR, în interviul pentru publicul HotNews. În același timp, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că „nu există niciun acord politic post-moțiune între cele două partide”.

„AUR a crescut în opțiunile de vot ale românilor prin această opoziție cu PSD”

– Domnule Târziu, cum vi se pare această alianță dintre AUR și PSD în ceea ce privește moțiunea de cenzură împotriva Guvernului?

– Claudiu Târziu: În principiu este în regulă, atâta vreme cât această alianță este punctuală și este făcută doar pentru a demite Guvernul Bolojan, care trebuia demis mai demult.

Noi l-am criticat în dese rânduri cu argumente suficiente și cred că trebuie demis de urgență. Iar dacă această debarcare a guvernului se poate produce numai prin asocierea PSD cu AUR, atunci așa să fie.

– Pe de altă parte, acest demers este și un mesaj pe care cele două partide îl trimit către propriile electorate. Dacă îmi aduc bine aminte, PSD este dușmanul natural al AUR.

– Este unul dintre ei, cel puțin declarat. AUR a crescut în opțiunile de vot ale românilor prin această opoziție cu PSD, pe care îl consideră principalul vinovat de dezastrul țării, dar și printr-o opoziție ideologică fundamentală față de USR.

Pe de altă parte, vă aduc aminte că, acum câțiva ani, AUR a făcut o astfel de asociere, absolut greu de acceptat de electorat, cu USR, pentru a debarca Guvernul Câțu. Atunci a forțat mâna PSD-ului, care a depus și el o moțiune de cenzură, moțiune care a trecut și astfel s-a schimbat guvernarea la acea vreme. Deci nu este pentru prima oară când AUR, din punct de vedere pragmatic, acționează în felul ăsta.

– Nu credeți că vor fi efecte? Adică electoratele vor interpreta că poate este o trădare? Mă gândesc, în primul rând, la electoratul AUR, pe care dumneavoastră îl cunoașteți bine.

– Mare parte din electoratul AUR va percepe trădarea, doar dacă AUR va face pasul logic următor. Pentru că avem următoarele variante de lucru: fie instalezi un alt guvern, la care contribui în mod semnificativ, dacă nu chiar decisiv, fie declanșezi un proces pentru alegeri anticipate.

Dacă AUR va opta pentru varianta de asociere cu PSD la guvernare, cea mai mare parte a electoratului va considera, pe bună dreptate, că este o trădare.

Și atunci va fi o trădare. Una este să dai jos un guvern, alături de adversarii tăi, care pentru moment vor același lucru ca tine, și alta este să mergi cu ei de mână la guvernare, ca și cum nu ai spus ani de zile că PSD este principalul vinovat de dezastrul țării, ca și cum nu ai crescut și ți-ai alcătuit o identitate proprie prin opoziția ta fermă față de PSD. Deci atunci este o mare primejdie de credibilitate și de imagine pentru AUR.

Și George Simion cu siguranță știe în ce pericol se pune din acest punct de vedere. Dar, în opinia mea, s-ar putea să nu prea aibă loc de întors.

„E foarte posibil ca AUR să fie silit să meargă la guvernare alături de PSD”

– De ce nu are cale de întors?

– E foarte posibil ca AUR să fie silit să meargă la guvernare alături de PSD. Întâi, pentru că PSD nu ar fi dat Guvernul Bolojan jos în ideea de a rămâne și el în opoziție și a păstra un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, fie și cu un prim-ministru tehnocrat. Această situație nu ajută prea mult PSD. Sigur, ar putea să dea dovadă de dibăcie și să facă și asta, dar nu cred.

Eu cred că PSD vrea să-și menține controlul la guvernare, nu vrea să iasă.

– Și atunci există o înțelegere de guvernare între George Simion și PSD?

– Asta rămâne de văzut, dar cred că AUR va fi silit să meargă la guvernare din următoarele motive: pentru că nici AUR și nici liderul acestuia, nu mai au răbdare să aștepte în opoziție și se îndoiesc că vor putea determina alegerile anticipate.

Nu mai au răbdare pentru că există o presiune constantă, de la pierderea alegerilor prezidențiale asupra partidului, din partea multora care au investit în acest partid. Partidul are multe obligații de onorat, sinecuri de oferit, orgolii de satisfăcut și chiar datorii financiare de plătit. Toate acestea au fost amânate cu promisiunea că AUR va ajunge repede la guvernare, indiferent că a pierdut prezidențialele, că va face cumva și va ajunge la guvernare.

– Dar la ce fel de datorii financiare vă referiți?

– La cele care sunt cunoscute deja și la cele care nu sunt cunoscute. La cele cunoscute știți și dumneavoastră că partidul are o datorie de 12 milioane de euro de pe urma campaniilor electorale din 2024 și 2025. Bani care nu au putut fi decontați de la AEP din diferite pricini. Dar, sigur, acele datorii trebuie plătite la un moment dat. Și ele sunt destul de mari.

Mergând cu raționamentul mai departe, din mai 2025, de când George Simion a pierdut alegerile prezidențiale, toți cei din jurul AUR așteaptă ca partidul să ajungă la guvernare, într-un fel sau alt. Așa li s-a promis.

Acum, având această ocazie, credeți că dacă AUR ar face dovada unor principii acestea ar fi apreciate de cei care așteaptă ca partidul să plătească datoriile? Nu.

„George Simion este un jucător și riscă”

– Dar electoratul, spuneați mai devreme, s-a putea să resimtă altfel această decizie.

– Așa este. Numai că George Simion, care în continuare are o influență foarte mare în partid, degeaba cred unii și alții că a fost deja înlocuit, este un jucător. El, fiind un jucător, riscă. Știe că nu poate câștiga altfel decât riscând.

Și probabil că se gândește: „domnule, ia să luăm guvernarea, vedem noi ce facem în următorii doi ani, astfel încât să ne scoatem cumva pârleala până la alegerile din 2028, fie obținând niște rezultate, fie făcând cumva să pară că nu am intrat degeaba la guvernare, fie chiar abandonând guvernarea la un moment dat, sub cuvânt că nu am fost lăsați să facă reforme și așa mai departe”.

– Credeți că la acest moment Călin Georgescu mai reprezintă vreo miză în AUR? Pentru că el era premierul pe care-l voia acest partid.

– E bună întrebarea, pentru că vom ști exact ce va face AUR, dacă va intra sau nu la guvernare, din momentul în care va cădea Guvernul Bolojan. Se vor face consultări la Cotroceni cu privire la desemnarea unui nou premier. Și atunci, dacă AUR își va menține intenția de a-l propune ca premier pe domnul Călin Georgescu, înseamnă că AUR nu vrea să guverneze.

Pentru că, sigur, nu poate fi acceptat domnul Călin Georgescu în funcția de premier de către cei care au anulat alegerile și de către cei care au beneficiat de pe urma anulării alegerilor, în speță președintele în funcție, domnul Nicușor Dan. Iar PSD este o parte a celor care au anulat alegerile.

Și nu i se poate oferi o astfel de tribună celui care a fost băgat în vreo trei dosare penale pe motiv că face jocurile unor interese străine în România.

Deci, cu siguranță, toată lumea va respinge această variantă și atunci AUR se poate scuza că nu intră la guvernare: „În acest fel, domnule, noi am vrut să fim principiali. Am vrut să dăm guvernul jos., l-am dat. Am zis că dacă este să intrăm la guvernare, intrăm. Dar avem această singură condiție pentru a susține în continuare pe domnul Călin Georgescu”. Dacă vor face asta, cu siguranță nu vor intra la guvernare.

„Președintele are un rol cheie în acest proces, dar și el este supus unei presiuni din partea electoratului”

– Mai există și acest obstacol – președintele Nicușor Dan, care a spus că el nu pune premier susținut de o alianță PSD-AUR.

– Președintele nu poate face asta, trebuie să ia act de o majoritate nouă formată în Parlamentul României.

Dacă există o nouă majoritate, va trebui să desemneze acel premier. Dacă nu desemnează un premier de la noua majoritate și va continua să pună un premier de la o minoritate sau un premier tehnocrat, pe care să nu-l accepte nicio majoritate, atunci va fi respins în Parlament. Și după ce va fi respins de două ori în Parlament, probabil că va avea de ales dacă dizolvă Parlamentul și convoacă alegerile anticipate. Nu este obligatoriu. Este o posibilitate de lucru. Dar este la îndemâna președintelui.

Președintele are un rol cheie în acest proces. Dar și el este supus unei presiuni din partea electoratului și nu va putea risca să ia decizii care să nu-l avantajeze, ba, din contră, să îi scadă din susținerea electorală. Bănuiesc că mai vrea un mandat.

„Curentul care vrea la guvernare este cel puternic în AUR”

– Având în vedere că știți foarte bine acest partid, presupun că în AUR există în acest moment un curent care ar vrea la guvernare și un curent care ar vrea mai degrabă păstarea principiilor. Care e mai puternic?

– Cel care vrea la guvernare. Pentru că corpul gros al parlamentarilor, care contează cel mai mult, este alcătuită din oameni care nu au venit dintr-un crez politic în AUR, care au apărut pe listele parlamentare și au luat funcții de identitate publică, pentru că au avut o anumită notorietate care, într-un fel sau altul, era considerată benefică pentru partid. Sau pentru că au susținut financiar partidul sau pentru că au fost impuși de alte înțelegeri făcute pe sub masă de către George Simion.

Eu nu-mi retrag cuvintele pe care le-am spus la vremea respectivă. M-am opus, nu am vrut să semnez acele liste de candidați și știți foarte bine că nici nu le-am mai semnat până la urmă.

Eu chiar n-am vrut să accept astfel de tranzacții. Dar știu foarte bine că, pe lângă oamenii puțini care au muncit pentru partid, care chiar merită să fie reprezentanți ai partidului în Parlament, care chiar credeau în valorile și principiile partidului, și unii dintre ei au fost chiar de la începutul partidului, pe lângă aceștia sunt foarte mulți și ei care au venit în ideea că este un partid în creștere, este o oportunitate de a parveni, de a ajunge la controlul puterii, de a ajunge la resurse.

– Dacă ați fi în AUR în acest moment, în ce direcție v-ați duce?

– Fără doar și poate aș merge spre alegeri anticipate. Da, Guvernul Bolojan trebuie dat jos. Orice alt guvern trebuie respins până când președintele e forțat, inclusiv prin manifestații de stradă, printr-o explicare foarte clară dată pe toate canalele și în toate modurile posibile electoratului, că nu există o ieșire din criza politică în care ne aflăm decât prin alegeri anticipate, prin curățarea clasei politice, prin trimiterea acasă a celor care au stat prea mult la butoane și au transformat statul acesta într-un câmp de extracție de resurse de toate felurile, de la cele economice, financiare, până la cele umane – totul în beneficiul unei mafii transpartinice și transnaționale – și mers până la capăt cu declanșarea alegerilor anticipate. Asta este soluția, după părerea mea.