Fostul premier britanic Tony Blair ar putea să conducă temporar Fâșia Gaza în cazul unui acord de pace

Fostul prim-ministru britanic Tony Blair a participat la discuții privind preluarea conducerii unei autorități de tranziție din Fâșia Gaza în cazul unui armistițiu, scrie presa britanică.

El a participat la discuții la nivel înalt cu toate părțile implicate pentru a pune capăt războiului și pentru a discuta viitorul teritoriului palestinian după conflict, potrivit informațiilor BBC .

Tony Blair încearcă să obțină un rol important în conducerea Gazei postbelice în cadrul unui plan de pace elaborat de administrația Trump, scrie și Financial Times.

În centrul ultimei propuneri – discutată de președintele american Donald Trump și liderii arabi la ONU în această săptămână – se află ideea ca Gaza să fie condusă de un organism de tranziție, cu sprijinul ONU și al țărilor din Golf, înainte de a trece sub control palestinian.

Tony Blair s-a întâlnit luna trecută cu Trump

O propunere care se pare că a câștigat sprijinul Washingtonului este ca Blair să conducă această autoritate, deși biroul său a declarat doar că nu va sprijini nimic care ar duce la strămutarea populației din Gaza.

Fostul premier britanic a participat la o întâlnire la Casa Albă cu Trump în august pentru a discuta planurile pentru Gaza postbelică, pe care trimisul SUA în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, le-a descris ca fiind „foarte cuprinzătoare” – dar nu s-au dezvăluit multe alte detalii despre întâlnire.

Blair a ocupat funcția de trimis în Orientul Mijlociu pentru Cvartetul puterilor internaționale (SUA, UE, Rusia și ONU) timp de câțiva ani după ce a părăsit funcția de premier în 2007. El s-a concentrat pe dezvoltarea economică a Palestinei și pe crearea condițiilor pentru o soluție cu două state.

Blair a fost propus pentru a prezida un consiliu de supraveghere numit „Autoritatea Internațională de Tranziție din Gaza”, au spus pentru FT surse informate despre acest subiect.

Europa și lumea arabă nu agreează ideea

Statele europene și arabe s-au opus ideii unei tutele internaționale, considerând că aceasta ar marginaliza palestinienii și ar fi lipsită de legitimitate în ochii locuitorilor din Gaza.

Acestea susțin că Gaza ar trebui să fie condusă de un comitet de tehnocrați palestinieni, aprobat de Autoritatea Palestiniană, organismul susținut de Occident care administrează părți limitate din Cisiordania ocupată.

Propunerile lui Trump includ elemente din diverse planuri europene și arabe, printre care un comitet palestinian care să administreze fâșia sub supraveghere internațională și desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare pentru a ajuta la gestionarea securității.

Ambasadorul SUA în Israel: Este o discuție

Statele Unite au purtat discuții cu statele arabe din Golf cu privire la posibilitatea ca acestea să administreze Gaza odată ce războiul se va termina, a declarat vinerea trecută ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, pentru Reuters.

Huckabee a spus că au avut loc discuții cu privire la o structură de guvernare interimară care să implice statele arabe din Golf, eventual cu SUA asumându-și un rol de supraveghere, iar decizia privind un acord permanent urmând să fie luată ulterior.

„Este o discuție. Nu este ceva care a fost acceptat de administrație, de Israel, de nimeni. Nu am cunoștință de nimic care să fie gata pentru semnare”, a spus el.

După aproape doi ani de război, Israelul nu a precizat clar cum dorește să fie guvernată Gaza, deși există un consens internațional larg că gruparea militantă Hamas, puternic slăbită de asediul israelian, nu poate rămâne la putere.

Huckabee a mai spus că fostul premier britanic Tony Blair lucrează la un plan pentru Gaza postbelică, dar nu cunoaște detaliile acestuia.