Fostul președinte al agenției care coordonează construcția spitalelor regionale, declarat incompatibil pentru perioada în care a condus instituția

Daniel Mihai Pavel, fost președinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate și, ulterior, vicepreședinte, a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate pentru perioada în care a condus instituția care coordonează construcția spitalelor regionale.

Daniel Mihai Pavel „s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20.01.2025 – 20.10.2025, întrucât pe perioada deținerii funcției publice de consilier în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a deținut și exercitat atât funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (A.N.D.I.S) (în perioada 20.01.2025 – 20.07.2025), cât și funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (în perioada 20.07.2025 – 20.10.2025)”, arată ANI, într-un comunicat.

Daniel Mihai Pavel, fost city manager al orașului Murfatlar, a fost numit la conducerea ANDIS în ianuarie 2025 de ministrul Sănătății de la acea vreme, Alexandru Rafila.

Șase luni mai târziu, noul ministru, Alexandru Rogobete, a numit un nou președinte la ANDIS – Iuliana Feclistov. După numirea Iulianei Feclistov, Daniel Mihai Pavel a mai ocupat, timp de 3 luni, funcția de vicepreședinte al ANDIS, apoi a părăsit instituția.

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate gestionează construcția celor trei spitale regionale – Craiova, Cluj și Iași – proiecte în valoare de 1,8 miliarde de euro.