Fostul președinte al Republicii Moldova Igor Dodon îi cheamă pe oameni la protest luni, imediat după alegerile cruciale de astăzi: „În această campanie electorală s-a implicat Occidentul”

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, acuză că actuala președintă Maia Sandu a „dat de înțeles” că guvernarea este pregătită să anuleze alegerile parlamentare care au loc astăzi în Republica Moldova. Drept răspuns, Igor Dodon a spus că îi cheamă pe oameni la un protest pașnic luni, de la ora 12:00, în fața Parlamentului.

Igor Dodon a făcut declarațiile în care i-a chemat pe oameni la protest imediat după ce și-a exprimat votul, împreună cu soția sa, duminică, după ora 12:00.

„Este o zi importantă pentru Republica Moldova. Am votat pentru revenirea la normalitate, pentru dezvoltarea Republicii Moldova, pentru oprirea fricii care a devenit o normă în Rep Moldova. Oamenii se tem. Atunci când oamenii se tem de guvernare înseamnă tiranie. Trebuie să fie invers, guvernarea trebuie să se teamă de oameni”, a spus Igor Dodon imediat după ieșirea din secția de votare.

El a spus că astăzi „cetățenii Republicii Moldova pot să își recapete țara”, chiar dacă „avem o prezență redusă la vot” comparativ cu celelalte alegeri.

Igor Dodon, întrebat de implicarea Rusiei în alegerile din Republica Moldova: „S-a implicat Occidentul”

Igor Dodon a susținut că „Maia Sandu a declarat deja că poate anula alegerile”: „Asta denotă frica guvernării care pierde puterea pentru că nu au făcut nimic. Fac apel ca mâine să apărăm votul nostru. Mâine, la ora 12:00, vă aștept pe toți în fața Parlamentului pentru a protesta pașnic”.

Întrebat despre implicarea Rusiei în alegeri, Igor Dodon nu a făcut nicio referire la acest subiect, însă a folosit momentul pentru a acuza Occidentul.

„Consider că cetățenii nu trebuie să se teamă de nimeni și să își exprime liber votul. În această campanie electorală s-a implicat Occidentul, prin organizații, Soros, prin vizite externe și prin apel direct de a vota guvernarea. Asta e implicare directă în alegerile din Republica Moldova”, a spus Igor Dodon.

Igor Dodon susține că „Maia Sandu a dat de înțeles azi că este gata să anuleze alegerile. Asta înseamnă că pregătesc un scenariu asemănător cu România, știm ce a fost anul trecut în România”.

„Noi avem capacitatea să organizăm proteste pașnice, am demonstrat asta de-a lungul anilor”, a spus Dodon, întrebat de jurnaliști despre posibilitatea unor violențe în cadrul manifestației.

Igor Dodon face parte din Blocul „Patriotic” compus din socialiști (conduși de Dodon), comuniști (conduși de un alt fost șef de stat, Vladimir Voronin) și „Viitorul Moldovei” (al fostului prim-ministru comunist Vasile Tarlev, care a condus guvernul între 2001 și 2008).

