Fostul președinte congolez Joseph Kabila, fotografiat în uniformă militară cu un an înainte să plece de la putere, FOTO: John Wessels / AFP / Profimedia Images

Fostul președinte al Republicii Democrate Congo, Joseph Kabila, a fost condamnat la moarte în absență pentru crime de război și trădare, anunță BBC. RD Congo este țara în care au luptat mercenarii lui Horațiu Potra.

Acuzațiile aduse lui Kabila se referă la presupusul sprijin acordat de acesta grupării rebele M23, care a provocat distrugeri masive în regiunea estică a țării. Guvernul de la Kinshasa a contractat mercenari români și din alte țări să lupte împotriva M23 și a altor grupuri de rebeli mai puțin puternice în condițiile în care forțele armate regulate nu au reușit să oprească avansul acestora în estul țării.

Fostul președinte Kabila a fost condamnat de un tribunal militar pentru trădare, crime împotriva umanității și crime de război, inclusiv omor, agresiune sexuală, tortură și insurecție. El a negat acuzațiile, dar nu s-a prezentat în instanță pentru a se apăra.

Fostul președinte a respins cazul ca fiind „arbitrar” și a declarat că instanțele sunt folosite ca „instrument de opresiune”. Locul unde se află în prezent este necunoscut.

Fostul președinte al RD Congo a condus țara timp de aproape 20 de ani

În vârstă de 54 de ani, Kabila a condus Republica Democrată Congo timp de 18 ani, după ce i-a urmat la putere tatălui său, Laurent Kabila, care a fost împușcat mortal în 2001.

Kabila a predat puterea președintelui Félix Tshisekedi în 2019, însă ulterior relațiile dintre cei doi s-au deteriorat, iar Kabila a intrat în exil autoimpus în 2023.

În aprilie anul acesta, fostul președinte a declarat că dorește să contribuie la găsirea unei soluții pentru luptele sângeroase din est și a sosit o lună mai târziu în orașul Goma, aflat sub controlul M23.

Președintele Tshisekedi l-a acuzat pe Kabila că este „creierul” din spatele M23, iar senatorii i-au retras acestuia imunitatea juridică, deschizând calea pentru urmărirea sa penală.

Decenii de conflict s-au amplificat la începutul acestui an, când M23 a preluat controlul asupra unor zone întinse din estul bogat în minerale al țării, inclusiv asupra orașelor Goma și Bukavu, precum și a două aeroporturi.

Invocând dovezi copleșitoare, ONU și mai multe țări occidentale au acuzat țara vecină Rwanda că sprijină gruparea M23 și că a trimis mii de soldați pe teritoriul Republicii Democrate Congo. Mercenarii lui Potra au reușit la sfârșitul lunii ianuarie să se predea forțelor armate din Rwanda, de unde s-au întors acasă.

Rwanda neagă acuzațiile privind susținerea conflictului și pretinde că acționează pentru a împiedica extinderea conflictului pe teritoriul său.

Un acord de încetare a focului între rebeli și guvern a fost semnat în luna iulie, dar vărsarea de sânge a continuat.