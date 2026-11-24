Autoritățile franceze au dispus marți trimiterea în judecată a fostului președinte Nicolas Sarkozy și a soției sale, fostul model și cântăreața Carla Bruni, potrivit Reuters.

O audiere preliminară a fost stabilită pentru data de 1 aprilie 2027, a anunțat marți Parchetul Financiar Național al Franței într-un comunicat.

Anchetatorii au investigat retragerea mărturiei omului de afaceri franco-libanez Ziad Takieddine, care se descria drept un „intermediar din umbră” și care susținea că defunctul lider libian Muammar Gaddafi trimisese milioane de euro în numerar pentru campania prezidențială a lui Sarkozy din 2007. Afaceristul și-a retras declarațiile în 2020.

Între timp, Takieddine a murit.

Sarkozy și soția sa au fost puși sub acuzare pentru tăinuire, influențarea martorilor și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

Primul președinte francez din perioada postbelică ajuns în spatele gratiilor

Anul trecut, Sarkozy a fost condamnat într-un dosar conex pentru asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, în legătură cu încercările de a obține din Libia fonduri pentru campanie.

Fostul președinte al Franței, care a fost condamnat la 5 ani de închisoare, a devenit, astfel, primul șef al statului francez din perioada postbelică ajuns după gratii.

După trei săptămâni de detenție, o instanță l-a eliberat sub control judiciar, cu obligații care includ interdicția de a părăsi Franța. Sarkozy a făcut apel împotriva condamnării.

Sarkozy a negat acuzațiile, formulate inițial de unul dintre fiii lui Gaddafi.

În decembrie 2007, Sarkozy l-a primit pe Gaddafi într-o vizită la Paris, ocazie cu care liderul libian și-a instalat un cort în stil beduin lângă Palatul Élysée.

Ulterior, Sarkozy a devenit unul dintre principalii susținători ai campaniei conduse de NATO împotriva lui Gaddafi, care s-a încheiat în 2011 cu înlăturarea acestuia de la putere și uciderea lui de către rebeli.

Sarkozy a mai fost condamnat pentru fapte de corupție și trafic de influență, precum și pentru finanțarea ilegală a campaniei pentru realegere din 2012, când a pierdut cursa prezidențială.