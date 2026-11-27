Curtea de Apel București a respins marți apelul DNA la sentința Tribunalului București de achitare a fostului șef al Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Decizia este definitivă.

Havrileț a îndeplinit funcția de președinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) în perioada iunie 2012-octombrie 2017, în virtutea căreia a avut sarcina de a supraveghea și controla operatorii economici din sectorul energiei electrice și al gazelor naturale

Procurorii au susținut că Havrileţ ar fi încălcat prevederile legale prin aceea că, în intervalul de cinci ani de la încetarea funcţiei de preşedinte al ANRE, ar fi îndeplinit însărcinări pentru trei operatori economici din sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale, deşi legea stabileşte interdicţii clare în acest sens timp de cinci ani.

„Timp de 5 ani de la încetarea funcţiei, acesta nu ar fi avut dreptul să îndeplinească vreo însărcinare pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale şi nici să intermedieze ori să înlesnească efectuarea de către aceştia a unor operaţiuni comerciale sau financiare”, se arată în comunicatul DNA.

Marți, Curtea de Apel București – Secția a II-a penală a respins, ca nefondat, apelul declarat de DNA împotriva Sentinței penale nr. 843 din 18.06.2026 a Tribunalului București – Secția I Penală, prin care Havrileț a fost achitat în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) C.proc.pen., care prevede că fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.