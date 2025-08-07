Fostul șef al Centrului de Arși de la Floreasca îl acuză pe ministrul Sănătății, ale cărui controale au dus la demiterea sa, că „îi pătează imaginea în societate și în domeniul medical”

Chirurgul plastician Tiberiu Paul Neagu, fostul șef al Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca, demis la începutul acestei săptămâni, îi cere lui Alexandru Rogobete, printr-o notificare trimisă prin avocat Ministerului Sănătății, să retracteze „afirmațiile false, eronate și defăimătoare, cauzatoare de prejudicii de imagine, reputație și onoare” la adresa sa.

Ministrul Sănătății i-a cerut de două ori demisia, iar apoi Tiberiu Neagu a fost a fost demis, după ce în Centrul de Arși a fost declarat focar de infecție, în urma unui control al Inspecției Sanitare de Stat.

Controlul a fost declanșat după cazul Lavinei, pacienta cu arsuri pe 70% din corp internată 53 de zile la Floreasca și trimisă apoi în Belgia, unde medicii au descoperit că este infectată cu Candida auris.

Acuzat de Rogobete că dă dovadă de iresponsabilitate crasă și nepăsare, medicul Tiberiu Neagu reacționează acum, reclamând că îi este pătată imaginea, și îi cere ministrului Sănătății să ia măsuri pentru a elimina din mediul online toate articolele ce conțin declarații ale sale care îl vizează.

„Limbaj nedemn de un ministru al Sănătății față de un medic cadru didactic”

În notificarea trimisă Ministerului Sănătății, Tiberiu Neagu arată că se referă la „aparițiile și afirmațiile publice” ale ministrului Alexandru Rogobete privind scandalul din Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca.

Medicul spune că declarațiile ministrului „au condus la mai multe articole de presă și media, care, atât în titlu, cât și în cuprinsul acestora conțin o serie de afirmații factuale nereale, neverificate și eronate cu privire la persoana subsemnatului, ce sunt de natură a-mi afecta imaginea, reputația și onoarea în fața comunității locale, naționale și chiar internaționale, de vreme ce numele subsemnatului este asociat cu situații de fapt nereale și este folosit în mod tendențios, în scop vădit defăimător, aspect ce îmi prejudiciază imaginea, reputația și onoarea”.

El consideră că „ieșirile ministrului Sănătății reprezintă un veritabil atac la persoană, toate alegațiile fiind făcute mai înainte de finalizarea anchetelor întreprinse de structurile de control abilitate și cu unicul scop de a influența rezultatele acestor anchete prin presiunea publică exercitată (între ministrul sănătății și funcționarii corpurilor de control sunt raporturi de subordonare)”.

În documentul transmis Ministerului Sănătății, Neagu mai acuză că „toate aceste alegații nu au avut ca temei o veritabilă analiză nici a poziției subsemnatului și nici a probelor existente. În locul unei abordări echilibrate, echidistante și caracterizate de dorința de îmbunătățire a serviciilor medicale oferite pacienților, printr-un limbaj nedemn de un ministru al Sănătății față de un medic cadru didactic (Tiberiu Paul Neagu este și conferențiar la UMF „Carol Davila” – n.red.), s-au adus grave prejudicii acestuia”.

Tiberiu Paul Neagu îi cere ministrului Rogobete „înlăturarea de urgență a oricăror referiri” la el în articole de presă, „întrucât aparițiile publice ale dumneavoastră aduc în mod nefondat grave prejudicii de imagine subsemnatului, ce au condus la apariția articolelor din presa scrisa și online”.

Șeful Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca, Tiberiu Paul Neagu, s-a aflat în concediu, pe care și l-a prelungit, în timpul „crizei grave” – așa cum a numit-o ministrul Alexandru Rogobete – din compartimentul de spital pe care l-a condus.

„Șeful Centrului de Arși Grav de la Spitalul Floreasca dă dovadă de iresponsabilitate crasă și nepăsare. Aroganța și indolența sunt incompatibile cu demnitatea profesională, indiferent de titlul universitar”, scria Alexandru Rogobete vinerea trecută, într-o postare pe pagina sa de Facebook, la scurt timp după ce în Centrul de Arși fusese declarat focar cu o infecție de spital multirezistentă – Candida auris – în urma controalelor Ministerului Sănătății.

Ministrul Alexandru Rogobete a trimis trei controale la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca, după ce a aflat de cazul Laviniei, pacienta cu arsuri pe 70% din corp, tratată aici timp de 53 de zile, înainte de a fi transferată în Belgia: Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de Control al Ministerului Sănătății și Corpul de Control al Direcției de Sănătate Publică. Rezultatele primelor două controale au dus la demiterea lui Tiberiu Paul Neagu din funcția de coordonator al Centrului de Arși de către managerul spitalului, la începutul acestei săptămâni.

Al treilea control – cel prin care Corpul de Control al Direcției de Sănătate Publică verifică autorizarea ca centru pentru tratarea marilor arși a structurii de la Spitalul Floreasca, în anul 2022 – este în desfășurare.

HotNews l-a contactat telefonic, încă de săptămâna trecută, pe Paul Tiberiu Neagu, pentru un punct de vedere privind cazul Laviniei și acuzațiile făcute de familia acesteia. Atunci când a auzit întrebarea reporterului HotNews, medicul Paul Tiberiu Neagu a închis telefonul și nu a mai răspuns la următoarele apeluri. Fostul șef al Centrului de Arși nu a putut fi contactat nici săptămâna aceasta, după revenirea din concediu.

Într-un interviu acordat ȘtirileProTv după ce a fost demis, el a declarat: „Nu mă fac responsabil de problemele semnalate în presă, iar demisia mea ar însemna asumarea acestor probleme, care țin de deficiențele sistemului, ale managementului spitalicesc, ale infrastructurii existente”.