Fotbalist străin, revenit în România după o experiență în India: „Nu se compara cu ce e aici”

Jakub Vojtus, fotbalist slovac care joacă în prezent la Unirea Slobozia, spune, într-un interviu pentru Orange Sport, că a fost șocat de ce a văzut în cele trei luni în care a jucat în India la Mumbay City.

„A fost o experienţă frumoasa în India, dar nu se compara cu ce e aici, acolo viaţa este destul de grea. Am câştigat campionatul şi nu orice jucător căştigă campionatul, acolo sunt jucători foarte buni, dar este greu cu temperatura şi umiditatea de acolo. Nu e uşor de jucat acolo”, a declarat Vojtus.

Ajuns la 31 de ani, Vojtus a jucat la mai multe formații în România printre care Rapid, CFR Cluj sau Poli Iaşi.

„Sunt lecţii mai mult din viaţa normală, ce se vede acolo, să apreciem ce avem aici pentru că acolo cred că pentru orice persoană care se naşte acolo, nu e uşor. Cred că aici în Europa avem natură, este foarte curat. Acolo oamenii sunt prea mulţi, oraşul este prea mare. Nu vreau să judec, dar nu e o viaţă deloc uşoară”, spune fotbalistul slovac despre experiența în India.

„Ce am văzut acolo pe străzi… Sincer am fost şocat. Sunt echipe de tradiţie unde era stadionul plin şi sunt echipele care nu au atâtea condiţii, dar sportul numărul 1 este cricket. (…) Sincer, îmi place România, acolo nu este uşor de trăit, am şi copii şi este mai uşor să fiu mai aproape de casă.”, a declarat Jakub Vojtus.