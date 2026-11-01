FOTO ANAF a început să trimită notificări pentru „taxa pe lux”

ANAF a început să trimită notificări în care atenționează asupra nedepunerii Formularului 216, respectiv declarația pentru „taxa pe lux” pentru proprietarii de mașini și case scumpe.

Este semnalat faptul că dacă ai primit notificarea, aceasta nu trebuie ignorată. Vezi aici notifiarea.

În notificările transmise de ANAF este stabilit un termen de 15 zile pentru depunerea declarației.

Dacă nu o depui, ANAF poate stabili obligația de plată din oficiu, la care se pot adăuga dobânzi și penalități calculate începând cu ziua următoare termenului de plată, atenționează platforma Cheia Imobiliarelor.

Dacă ai o proprietate cu o valoare impozabilă mai mare de 2.500.000 de lei, atunci trebuie să știi următoarele:

– pentru anul 2026, declarația trebuia depusă până pe 30 septembrie 2026 de către persoanele fizice care, la 31 decembrie anul trecut, dețineau o clădire rezidențială a cărei valoare impozabilă depășea 2.500.000 de lei.

Foarte important: nu discutăm despre prețul de vânzare al proprietății și nici despre valoarea ei de piață. Se ia în calcul valoarea impozabilă comunicată de primărie, pe care o găsești în decizia de impunere.

În formular se completează datele proprietarului, datele de identificare ale imobilului, valoarea impozabilă și impozitul datorat.

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