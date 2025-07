FOTO: „Așa arată Kievul, după discuția plină de iubire dintre Trump și Putin”. Imaginea virală a atacului masiv al Rusiei asupra capitalei Ucrainei stârnește furie

O fotografie care surprinde o perdea de flăcări, urmările atacului lansat peste noapte de Rusia asupra Kievului, s-a viralizat pe rețelele sociale, utilizatorii condamnând teroarea Moscovei sau inactivitatea SUA, care a decis marți să suspende o parte din ajutorul militar oferit Ucrainei.

„Cum arată Kievul chiar acum, după convorbirea plină de iubire dintre Trump și Putin”, a observat pe Facebook Roman Șeremeta, un profesor asociat ucrainean la Case Western Reserve University.

„Trump a promis să „pună capăt războiului în 24 de ore” – o promisiune pe care a repetat-o de sute de ori și pe care mulți au crezut-o atunci când l-au votat. Dar el i-a trădat”, a scris profesorul, în textul care însoțește fotografia.

„Acum este dureros de clar: obiectivul lui Trump nu este pacea, ci distrugerea și capitularea Ucrainei. În practică, el ajută la genocidul Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris Șeremeta.

„Dacă asta este America în calitate de aliat, atunci nu am nicio speranță pentru articolul 5”, a scris și Richard Woodruff, un fost militar britanic care a luptat ca voluntar în Ucraina.

Kyiv, Ukraine 🇺🇦 right now.



If this is what America 🇺🇲 being your ally looks like, then I have no hope for Article 5. pic.twitter.com/KSKoqWWkto — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) July 4, 2025

O reacție a avut și Don Bacon, un republican din Camera Reprezentanților, care a lansat un apel către Trump.

„Dle președinte, politica dvs. față de Rusia nu funcționează. În timp ce noi negociem, Putin bombardează orașe ucrainene. Iată Kievul de astăzi. Este timpul să schimbăm strategia. Noi și aliații noștri trebuie să înarmăm Ucraina până în dinți și avem nevoie de cele mai dure sancțiuni. Putin își bate joc de dvs. și de America”, a scris acesta pe X.

Mr President, your policy towards Russia is not working. While we negotiate, Putin bombs Ukrainian cities. Here is Kyiv today. It is time to change strategy. We and our allies must arm Ukraine to the teeth & we need the toughest sanctions. Putin is mocking you and America. pic.twitter.com/Jc7ShlrWIN — Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) July 4, 2025

Timofii Milovanov, fost ministru al Economiei din Ucraina, în prezent președinte al Kyiv School of Economics, a făcut și el legătura cu Trump.

„Explozii, drone, rachete – toată noaptea. Mulți răniți. Probabil mulți morți. Sunt speriat și nu pot dormi”, a scris acesta.

El a observat și sincronizarea atacului: „SUA opresc ajutorul, ieri. Trump vorbește cu Putin, ieri. Trump vorbește cu Zelenski, astăzi”.

Kyiv. Massive Russian attack.



Explosions, drones, missiles — all night.

Many wounded. Probably many dead. I am scared and can’t sleep



The timing , too!



U.S. stops the aid, yesterday.

Trump talks to Putin, yesterday.

Trump talks to Zelenskyy, today. pic.twitter.com/HDaKtsrKO3 — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) July 4, 2025

Un atac în valuri care a durat toată noaptea

Rusia a lovit Kievul cu drone într-un atac care a durat toată noaptea, rănind cel puțin 23 de persoane, avariind infrastructura feroviară și incendiind clădiri și mașini în tot orașul, au declarat autoritățile din capitala ucraineană vineri dimineață.

Alertele de raid aerian au durat mai mult de opt ore în timpul nopții, cu mai multe valuri de atacuri, Rusia lansând în total 539 de drone și 11 rachete care au vizat teritoriul ucrainean, au anunțat Forțele aeriene ucrainene.

„Principala țintă a atacurilor a fost capitala Ucrainei, orașul Kiev!”, au declarat Forțele Aeriene într-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram.

Ce i-a spus Putin lui Trump

Președintele american Donald Trump a declarat că o convorbire telefonică avută joi cu președintele rus Vladimir Putin nu a dus la niciun progres în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce Kremlinul a reiterat că Moscova va continua eforturile pentru a rezolva „cauzele profunde” ale conflictului.

Decizia Washingtonului de la începutul acestei săptămâni de a opri unele livrări de arme esențiale către Ucraina a slăbit și mai mult poziția Kievului.

Oficialii ucraineni au avertizat că măsura le va accepta capacitatea de a se apăra împotriva intensificării loviturilor aeriene și a avansurilor pe câmpul de luptă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că speră să vorbească vineri cu Trump despre furnizarea de arme americane.