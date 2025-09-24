FOTO Atac sângeros la biroul de imigrări din Dallas: Două persoane ucise, mesaj „anti-ICE” pe gloanțele suspectului

Ofițeri de poliție la locul unui incident armat lângă un centru de detenție al Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE) din Dallas, Texas, pe 24 septembrie 2025. FOTO: Aric Becker / AFP / Profimedia

Un bărbat înarmat care a inscripționat mesajul „ANTI-ICE” pe un glonț nefolosit a ucis două persoane reținute și a rănit o alta, miercuri, la un birou local al Serviciului de Imigrări și Vamă din Dallas, pentru ca apoi să se sinucidă, au anunțat oficialii americani, potrivit Reuters.

Directorul FBI, Kash Patel, a postat pe X o fotografie cu ceea ce a spus că sunt gloanțele nefolosite ale suspectului, pe unul dintre ele fiind scris „ANTI-ICE” pe lateral.

„Deși ancheta este în derulare, o analiză inițială a probelor arată că în spatele acestui atac se află un motiv ideologic”, a afirmat Patel, în mesajul care însoțește fotografia.

Într-un comunicat, Departamentul Securității Interne (DHS) a afirmat că suspectul a tras „fără discriminare” asupra clădirii ICE, inclusiv asupra unei dubițe din holul securizat al clădirii, unde au fost împușcate victimele.

În cadrul unei conferințe de presă în Dallas, oficialii au dezvăluit existența gloanțelor, dar au subliniat că ancheta se află încă în fază incipientă. Autoritățile tratează atacul ca pe un „act de violență țintită”, le-a spus reporterilor Joseph Rothrock, agent special al biroului FBI din Dallas responsabil de caz.

This morning just before 7am local time, an individual fired multiple rounds at a Dallas, Texas ICE facility, killing one, wounding several others, before taking his own life. FBI, DHS, ATF are on the ground with Dallas PD and state authorities.



While the investigation is… pic.twitter.com/SMOyxiKLqA — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 24, 2025

Oficialii americani nu au oferit detalii despre identitatea suspectului.

Atacatorul a deschis focul asupra biroului dintr-o clădire adiacentă în jurul orei 6:40 dimineața, ora locală (11:40 GMT), a precizat poliția. Două persoane au fost transportate la spital cu răni prin împușcare, iar o a treia persoană a murit la fața locului.

Niciun ofițer al poliției nu a fost rănit în timpul atacului, au mai spus oficialii. Atacul a avut loc la un birou local al ICE (poliția antiimigrație), nu la un centru de detenție, unde ofițerii ICE se ocupă de procesarea pe termen scurt a persoanelor arestate recent.

„Se pare că ar fi fost vorba de un lunetist sau de un fel de foc tras de o armă cu distanță lungă”, a declarat Tricia McLaughlin, purtătoare de cuvânt a Departamentului Securității Interne, pentru emisiunea „Fox & Friends” de la Fox News, miercuri dimineață.

Incidentul are loc la două săptămâni după uciderea activistului conservator Charlie Kirk de către un lunetist în timpul unui eveniment în Orem, Utah, asasinat care a alimentat temerile privind un nou val de violență politică în Statele Unite.

Președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și alți oficiali ai administrației de la Washington au acuzat, fără dovezi, organizațiile liberale că incită la tulburări și încurajează violența împotriva dreptei. Luni, Trump a semnat un decret prezidențial prin care declara mișcarea antifascistă Antifa drept „organizație teroristă” internă, în ciuda faptului că nu au fost făcute publice dovezi care să lege Antifa de moartea lui Kirk.

Utilizarea agresivă de către administrația Trump a agenților ICE în cadrul represiunii împotriva imigranților fără documente a stârnit proteste din partea democraților și a activiștilor liberali. Centrele de detenție ICE au devenit din ce în ce mai mult locuri de conflict, agenții înarmați până în dinți folosind arme cu bile de piper, gaze lacrimogene și alți agenți chimici în confruntările cu protestatarii.

Un centru ICE dintr-o suburbie a orașului Chicago, în fața căruia protestatarii se adună zilnic de la începutul lunii, când administrația Trump a intensificat măsurile împotriva imigranților, a ridicat luni un gard de protecție, după ce mai mulți demonstranți, printre care și primarul orașului Evanston, Illinois, au fost răniți săptămâna trecută într-o ciocnire cu agenții.

Atacul de miercuri a fost al treilea incident armat din acest an în Texas la un centru al Departamentului Securității Interne. Un polițist a fost împușcat în iulie într-un incident la un centru de detenție ICE din Prairieland, iar un bărbat de 27 de ani din Michigan a fost împușcat mortal de agenți după ce a deschis focul asupra unui post din McAllen al Patrulei de Frontieră a SUA, în iulie.