FOTO Escortată de avioane de vânătoare F-18, aeronava Spartan l-a adus pe Nicușor Dan înapoi în țară după ce rămăsese blocată la Paris: „Un gest de apreciere”

Unul din avioanele elvețiene F-18 care au escortat aeronava cu care Nicușor Dan s-a întors în țară Foto: Facebook - Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan, care s-a întors în România de la Paris cu o întârziere de 24 de ore, a anunțat că aeronava Spartan cu care se îndrepta spre București a fost escortată de două avioane F-18, câtă vreme s-a aflat în spațiul aerian al Elveției, șeful statului spunând că a fost un gest de apreciere al autorităților elvețiene pentru ajutorul oferit după tragedia de la Crans Montana.

„Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a scris președintele Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan în avionul Spartan cu care a revenit în țară Foto: Facebook – Nicușor Dan

Sprijinul menționat de către Nicușor Dan se referă la aeronava militară românească care a transportat, de la Lausanne spre Paris, şase tineri care au suferit arsuri grave în urma incendiului din Crans-Montana.

„În urma deciziei CNSU (Comitetul Național pentru Situații de Urgență – n.red.), este pregătită o aeronavă care va decola spre Lausanne, de unde va transporta către spitale din Paris șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul de ieri noapte din Elveția, ca parte a sprijinului internațional pe care România îl acordă Elveției în această situație”, a anunțat ministrul Apărării, Radu Miruță, pe 2 ianuarie, într-o postare pe Facebook.

Unul din avioanele F-18 care au escortat aeronava Spartan în care se afla președintele Nicușor Dan Foto: Facebook – Nicușor Dan

Miruță mai spune că Armata oferă sprijinul, „fără a întreba cine plăteşte cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuţi bani în buget. Pentru că în astfel de momente nu mai există granițe, bugete sau funcții. Există doar oameni care îi ajută pe alți oameni.”

„Aproximativ 40 de oameni” au murit în urma incendiului puternic produs în noaptea de Anul Nou în barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, potrivit unui anunț făcut, pe 1 ianuarie, de autoritățile elvețiene.

Președintele trebuia să revină marți seară la București, după reuniunea Coaliției de Voință de la Paris, dar decolarea a fost întârziată în două rânduri, în condițiile în care a nins puternic, iar pista era acoperită cu zăpadă. Miercuri după-amiază condițiile meteo s-au îmbunătățit, iar avionul Spartan a putut decola.