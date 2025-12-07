FOTO. Ce nu s-a văzut la televizor de la sediul PSD cu puțin timp înainte de afișarea primelor rezultate ale exit-poll-urilor în alegerile de la București. Chipul lui Grideanu

Candidatul PSD, Daniel Băluță, s-a clasat al doilea în exit-pollurile prezentate de televiziuni la ora 21.00. În prima reacție publică, Băluță nu a recunoscut inițial victoria liberalului Ciprian Ciucu.

Social-democrații sunt pe cale să piardă din nou Primăria Capitalei, după cele două înfrângeri consecutive în fața lui Nicușor Dan. De această dată, în fața liberalului Ciprian Ciucu.

În Kiseleff, cu câteva minute înainte de afișarea primelor rezultate ale exit-pollurilor CURS și Avangarde, pe chipuriile liderilor PSD se citea scepticismul. Aceștia aveau deja datele cercetărilor și știau că Daniel Băluță nu va fi primul.

În momentul afișării rezultatelor, lângă Băluță era Sorin Grindeanu, iar în spatele lor se aflau ministrul Muncii, Florin Manole, primarul de la sectorul 5, Vlad Popescu Piedone, dar și primarul sectorului 2, Rareș Hopincă.

În timpul discursului, Daniel Băluță nu a recunoscut victoria lui Ciucu, deși exit-pollurile îi dau liberalului un avans de 6%.

Inquam Photos / Octav Ganea