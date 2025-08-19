FOTO Cele mai lungi tuneluri feroviare din țară. Cât au forat până acum „cârtițele” din cei 24 de kilometri

Pe noua linie de cale ferată Brașov – Sighișoara sunt construite patru tuneluri – două de câte 7 km și două de câte 5 km – care vor deveni cele mai lungi din țară. Cele patru „cârtițe” ale companiei constructoare Aktor au forat în total 4 km, adică aproape o cincime din lungimea totală de tunel.

Trenurile fac mult peste trei ore între Brașov și Sighișoara, dar când totul va fi gata, peste câțiva ani, drumul ar trebui să dureze sub o oră cu trenurile care nu opresc pe parcurs.

4 kilometri forați

„În luna iulie, TBM-urile (Tunnel Boring Machines) au realizat un progres cumulat de 511 metri de tunel și 341 de inele de beton montate. Progresul total de la începutul forajelor a depășit 4.000 de metri de tunel și 2.722 de inele instalate, adică aproximativ 17% din lungimea totală de tunel forat. Progresul întregului lot 2 este de 53.85%”, transmite constructorul Aktor.

Sectiune de tunel (foto Aktor) Lucrari subterane in zona Apata – Cata (foto Aktor) Lucrari la tunelele dintre Brasov si Sighisoara (foto Aktor) TBM (foto Aktor) Lucrari intre Apata si Cata (foto Aktor) Angrenaje de TBM (foto Aktor)

Cea mai complicată secțiune de cale ferată

Secțiunea Apața-Cața este cea mai spectaculoasă, dar și cea mai complicată și mai scumpă de pe linia Brașov – Sighișoara. Patru „cârtițe” (TBM) forează în zonă două perechi de tuneluri: Ormeniș (7 km) și Homorod (5,1 km).

Cel mai mare avans l-au avut primele două TBM-uri, care au început lucrul primăvara trecută la Ormeniș: TBM 1 (Eleni) și TBM 2 (Varvara) cu peste 3,750 m forați. Urmează TBM 4 (Alexandra) și TBM 4 (Konstantina) la Homorod, care au început în iarna trecută și au forat puțin peste jumătate de km.

În această lună, TBM-urile continuă lucrările cu activități de forare, instalare benzi transportoare, lucrări mecanice și de mentenanță, precum și monitorizare constantă a gazelor în toate punctele critice ale galeriilor, mai spune Aktor.

Între Apața și Racoș se fac lucrări la terasamente, iar pe intervalul Racoș – Cața se realizează stabilizarea în corpul terasamentului pe mai multe sectoare.

Se lucrează și la consolidarea podurilor, viaductelor și podețelor, inclusiv execuții de căi de rulare, balustrade, dale de tablier, hidroizolații și betonări pe zonele strategice ale proiectului, spun cei de la Aktor.

Forarea la perechea de tuneluri Homorod (de 5,1 km lungime) a început în octombrie 2024. Forarea primului tunel din „perechea” de la Ormeniș (7 km lungime) a început în martie 2024.

Cel mai lung tunel din România prin care trec trenuri este pe linia Brașov – Întorsura Buzăului și are 4 km lungime, fiind construit acum peste 90 de ani.

Șantierul va mai dura câțiva ani pe Brașov – Sighișoara, iar trenurile fac peste trei ore pe cei 128 km și adesea întârzie.