FOTO Clienții au fugit din piețe în supermarketuri. Legumicultorii rămân cu tarabele pline. „Efectiv pierdem timpul în piață.”

Legumicultorii duc astăzi lipsă de clienți, chiar dacă vin zilnic cu marfă proaspătă, produsă chiar în propriile solarii.

Dacă în anii trecuți producția era vândută aproape în totalitate, iar Piața Centrală din municipiul Târgoviște, de exemplu, era mai tot timpul plină de cumpărători, acum situația s-a schimbat radical.

Legumele rămân zile întregi pe tarabe și, în unele cazuri, ajung să se strice înainte de a fi vândute, arată Agro TV.

Producătorii spun că vânzările au scăzut considerabil și pun această problemă pe seama numărului tot mai mare de supermarketuri și magazine mari din zonă.

„Avem zile în care nu vindem mai nimic. Ni se strică marfa pe tarabe. Muncim tot anul să producem legume de calitate, dar nu se vând.

Avem câțiva clienți fideli care mai cumpără din când în când, în rest, este foarte greu”, spune Marian Zamfir, legumicultor din județul Dâmbovița.

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