FOTO Copaci căzuți în Sinaia, ca urmare a codului portocaliu din Prahova. Un arbore a picat pe o mașină în care se aflau trei persoane

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a anunțat că a intervenit vineri seară pentru îndepărtarea mai multor copaci căzuți pe raza orașului Sinaia. Nu au fost înregistrate victime, a precizat ISU.

Câțiva arbori au căzut pe strada Zamora, pe garduri și fire de curent electric, în timp ce alți cinci au căzut pe strada Mănăstirii.

„Unul dintre aceștia a căzut peste un autoturism la bordul căruia se aflau 3 ocupanți care, din fericire, nu au fost răniți”, a precizat ISU Prahova.

Inspectoratul a avertizat că „vântul continuă să sufle cu putere”.

„Rugăm cetățenii să evite deplasările în zonele afectate și să întrerupă activitățile în aer liber și să se adăpostească în spații sigure”, se mai arată în comunicatul ISU Prahova.

Într-o postare pe Facebook, ISU Prahova a precizat că zona montană a județului este vizat de o avertizare meteo de tip cod portocaliu de fenomene meteo periculoase, caracterizate prin intensificări puternice ale vântului, cu viteze de 120-140 km/h. Avertizarea este valabilă până la ora 23.