FOTO Cozi la mici, de 1 Mai. Sute de oameni, la grătarele din Piața Obor, dis-de-dimineață

Bucureștenii care au rămas în oraș de 1 Mai au stat la coadă încă de la primele ore în Piața Obor, un loc care a ajuns celebru până și în publicația The New York Times.

În timp ce unii români au plecat la munte sau la mare, mulți au ales grătarele din oraș. Antena 3 CNN a publicat imagini cu oamenii care stau în Piața Obor încă de la deschidere și stau la coadă pentru a cumpăra mici.

La Terasa Obor, grătarele funcționează pentru a servi cei 10.000 de mici pregătiți. Un mic costă 6 lei, chifla este 1 leu, iar berea 8 lei. Muștarul este inclus în preț, scris sursa citată.

Localul a devenit cunoscut și pe plan internațional. În 2019, Susanne Fowler, scriitoare din Statele Unite ale Americii, a realizat un articol pentru The New York Times despre experiența din Piața Obor.

„Am luat metroul spre Piața Obor, unde am făcut o plimbare prin piaţa de fructe şi legume, apoi m-am aşezat la un picnic la Terasa Obor pentru o porţie de mici, pâine şi muştar”, a scris atunci Fowler.

Unde poți face grătar fără să riști amendă

Garda de Mediu a emis un avertisment privind aprinderea focului în spațiile verzi cu ocazia zilei de 1 Mai. Potrivit Legii Picnicului (Legea nr. 54/2012) , utilizarea focului pentru grătar este permisă exclusiv în perimetrele dotate cu vetre și spații de colectare a deșeurilor.

În Bucureşti, locurile unde se poate face grătar în spaţii amenajate sunt:

Parcul Sfântul Pantelimon

Parcul Morarilor

Parcul Dobroeşti

Parcul Lunca Florilor

Parcul Plumbuita I

Parcul Fabrica de Gheaţă

