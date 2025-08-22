FOTO Cum arată Bucureștiul după furtună. Imagini cu arbori căzuți / Mai multe linii STB au fost blocate, iar o persoană a fost rănită

O vijelie a lovit Capitala vineri seară, iar în urma acesteia Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov a anunțat zeci de intervenții pentru copaci căzuți pe mașini și pe carosabil, iar mai multe linii de tramvai și autobuz au fost blocate temporar. O persoană a fost surprinsă de un copac prăbuşit pe trotuar, în Sectorul 4.

Victima, cu diverse traumatisme, conştientă, a fost transportată la spital. Salvatorii din Capitală au acţionat cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi o unitate de terapie intensivă mobilă”, a precizat IGSU.

Potrivit ISU București-Ilfov, echipajele au intervenit în mai multe zone ale orașului pentru copaci căzuți și elemente de construcție desprinse, notează News.ro.

Strada Oboga – copac căzut



Strada Teiuș – copac căzut pe autoturism



Aleea Mladinovici Dragoș – 2 copaci căzuți pe autoturism



Strada Straja – copac căzut



Intrarea Făgețelu – copac căzut pe autoturism



Calea Rahovei – copac căzut pe autoturism



Aleea Iosif Hodoș – copac căzut pe autoturism



Aleea Niculițel – copac căzut pe carosabil



Calea Dudești – copac căzut pe linia de tramvai



Șoseaua Berceni – elemente de construcție desprinse



Calea Floreasca – copac căzut pe mașină



Șoseaua Alexandria – elemente de construcție desprinse



Strada Valea Ialomiței – copac căzut pe carosabil



Strada Istriei – copac căzut



Strada Mureșanu Andrei – copac căzut

Strada Samoilă Dumitru – copac căzut

Strada Crinul de Pădure – copac căzut

Şoseaua Ştefan cel Mare – copac căzut pe autoturism

Strada Negustori – copac căzut

(Copac căzut în zona Tineretului, Sectorul 4. Sursa foto: Info Trafic București și Ilfov / Andreea Mihaela Simion)

(Crengi de copac căzute pe un autoturism în Militari. Sursa foto: Info Trafic București și Ilfov / Elena Necula)

Transportul public a fost de asemenea afectat. STB a anunțat:

Liniile 17 și 36 – blocate la capăt de linie Bd. Lacul Tei, din cauza unui copac căzut pe rețeaua de contact



Liniile 19, 23 și 27 – blocate circa 20 de minute pe Str. Nerva Traian și Bd. Octavian Goga, respectiv pe Calea Dudești, din cauza lipsei de tensiune (copac căzut pe rețea)



Linia 93 – blocată circa 20 de minute pe Str. Av. Popișteanu, pe ambele sensuri, din cauza unui copac căzut pe carosabil

(Copac căzut pe strada Argeșelu, Sectorul 4. Sursa foto: Info Trafic București și Ilfov / Massimo Gallini)

Cod portocaliu de vijelie în București

Autoritățile au emis o atenționare de tip RO-Alert, vineri, în Capitală, în contextul avertizării de tip cod portocaliu de vijelie pe care a anunțat-o Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru cel mai mare oraș al țării.

Codul portocaliu din Municipiul București a fost în vigoare de la ora 19:20 și până la 20:00. Rafalele au bătut cu 70km/h.

„Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție”, scrie în mesajul RO-Alert al autorităților.