FOTO Cum arată Bucureștiul după furtună. Imagini cu arbori căzuți / Mai multe linii STB au fost blocate, iar o persoană a fost rănită
O vijelie a lovit Capitala vineri seară, iar în urma acesteia Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov a anunțat zeci de intervenții pentru copaci căzuți pe mașini și pe carosabil, iar mai multe linii de tramvai și autobuz au fost blocate temporar. O persoană a fost surprinsă de un copac prăbuşit pe trotuar, în Sectorul 4.
Victima, cu diverse traumatisme, conştientă, a fost transportată la spital. Salvatorii din Capitală au acţionat cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi o unitate de terapie intensivă mobilă”, a precizat IGSU.
Potrivit ISU București-Ilfov, echipajele au intervenit în mai multe zone ale orașului pentru copaci căzuți și elemente de construcție desprinse, notează News.ro.
- Strada Oboga – copac căzut
- Strada Teiuș – copac căzut pe autoturism
- Aleea Mladinovici Dragoș – 2 copaci căzuți pe autoturism
- Strada Straja – copac căzut
- Intrarea Făgețelu – copac căzut pe autoturism
- Calea Rahovei – copac căzut pe autoturism
- Aleea Iosif Hodoș – copac căzut pe autoturism
- Aleea Niculițel – copac căzut pe carosabil
- Calea Dudești – copac căzut pe linia de tramvai
- Șoseaua Berceni – elemente de construcție desprinse
- Calea Floreasca – copac căzut pe mașină
- Șoseaua Alexandria – elemente de construcție desprinse
- Strada Valea Ialomiței – copac căzut pe carosabil
- Strada Istriei – copac căzut
- Strada Mureșanu Andrei – copac căzut
- Strada Samoilă Dumitru – copac căzut
- Strada Crinul de Pădure – copac căzut
- Şoseaua Ştefan cel Mare – copac căzut pe autoturism
- Strada Negustori – copac căzut
(Copac căzut în zona Tineretului, Sectorul 4. Sursa foto: Info Trafic București și Ilfov / Andreea Mihaela Simion)
(Crengi de copac căzute pe un autoturism în Militari. Sursa foto: Info Trafic București și Ilfov / Elena Necula)
Transportul public a fost de asemenea afectat. STB a anunțat:
- Liniile 17 și 36 – blocate la capăt de linie Bd. Lacul Tei, din cauza unui copac căzut pe rețeaua de contact
- Liniile 19, 23 și 27 – blocate circa 20 de minute pe Str. Nerva Traian și Bd. Octavian Goga, respectiv pe Calea Dudești, din cauza lipsei de tensiune (copac căzut pe rețea)
- Linia 93 – blocată circa 20 de minute pe Str. Av. Popișteanu, pe ambele sensuri, din cauza unui copac căzut pe carosabil
(Copac căzut pe strada Argeșelu, Sectorul 4. Sursa foto: Info Trafic București și Ilfov / Massimo Gallini)
Cod portocaliu de vijelie în București
Autoritățile au emis o atenționare de tip RO-Alert, vineri, în Capitală, în contextul avertizării de tip cod portocaliu de vijelie pe care a anunțat-o Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru cel mai mare oraș al țării.
Codul portocaliu din Municipiul București a fost în vigoare de la ora 19:20 și până la 20:00. Rafalele au bătut cu 70km/h.
„Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție”, scrie în mesajul RO-Alert al autorităților.