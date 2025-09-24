FOTO Cum arată interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, eliberat de schele. Imagini publicate înainte de inaugurarea din octombrie

Interiorul Catedralei Mântuirii Neamului a fost eliberat de schele, au anunțat reprezentanții lăcașului de cult pe pagina oficială de Facebook, unde au publicat și imagini. Demontarea schelelor a început în luna iunie, potrivit B365.

Catedrala urmează să fie sfințită pe 26 octombrie, în ajunul sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, potrivit basilica.ro, agenția de presă a Patriarhiei Române. Construcția a început în anul 2010.

(Sursa foto: Facebook / Catedrala Națională)

Lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului au avansat, însă construcția nu va fi gata până la inaugurare, a scris HotNews la începutul lunii februarie, când reporterii au vizitat șantierul de lângă Palatul Parlamentului.

Costurile vor fi prezentate oficial la sfințirea bisericii

În perioada 2010-2025 în Catedrala Mântuirii Neamului au intrat 270 de milioane de euro, cu „peste 10% din costuri” acoperite din fonduri proprii, a transmis Biroul de Presă al Patriarhiei Române, într-un răspuns oficial oferit în luna martie pentru HotNews.

Instituția subliniază că cifra estimativă de 270 de milioane de euro se referă la „întregul ansamblu” al Catedralei, „care cuprinde clădirile anexă și celelalte construcții”.

Patriarhia Română spune, în răspunsul solicitat de HotNews, că o cifră exactă a finanțării publice „va putea fi oferită în momentul încheierii complete a lucrărilor la ansamblul Catedralei Naționale. Până în momentul actual, conform cifrelor estimative, peste 10% din costuri au fost acoperite din fonduri proprii”.

Astfel, 27 milioane de euro au fost fonduri proprii, iar restul de peste 200 milioane de euro sunt bani publici.

Primăriile din București au alocat în ultimii ani peste 150 de milioane de lei (circa 30 de milioane de euro) pentru Catedrala Mântuirii Neamului, potrivit Spotmedia.ro, care a solicitat tuturor primăriilor din București să comunice câți bani au dat pentru Catedrala Națională, în ultimii 10 ani.

Cele mai mari sume au venit de la Primăria Capitalei – peste 70 de milioane de lei deja plătiți, cu posibilitatea de a ajunge la 91,5 milioane în acest an.

Sectorul 1 a contribuit cu 33 de milioane de lei (și ar putea ajunge la 40 de milioane), Sectorul 2 cu 5 milioane, Sectorul 3 cu 3 milioane, Sectorul 4 cu 500.000 de lei, iar Sectorul 5 cu 13,5 milioane.

