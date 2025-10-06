FOTO Dacia a lansat versiunile restilizate ale Logan, Sandero și Jogger. Cum arată mașinile și ce aduc nou

Dacia a anunțat lansarea versiunilor facelift pentru Logan, Sandero și Jogger, iar mașinile vin cu modificări de design, dar și cu motorizări hibride. Noua motorizare Hybrid 155 este de acum disponibilă pe Jogger și, din ultimul trimestru al anului viitor, pe Sandero Stepway.

Dacia Logan a fost aproape în fiecare an cel mai vândut model auto nou din România. În 2024, Dacia Sandero a fost cel mai vândut automobil din Europa pe toate canalele, devenind primul model Dacia care a depășit pragul de 300.000 de unități vândute într-un singur an.

Dacia Logan (foto Dacia)

Dacia descrie mașinile restilizate acum ca fiind „mai esențiale și mai cool” și descrie câteva dintre noutăți.

„O nouă „semnătură luminoasă” în partea frontală și în spate (cu excepția Logan), jante și capace de roți redesenate.

Tehnologii precum sistemul multimedia nou cu navigație conectată și ecran de 10”, instrumentar de bord digital color, volan nou, încărcător wireless pentru smartphone, accesorii YouClip”, spune compania.

Bordul Logan facelift (foto Dacia)

La interior, compania vorbește despre „materiale textile noi, rezistente și elegante”.



Ce spune Dacia despre designul exterior

„Sunt primele modele ale mărcii care adoptă noua semnătură luminoasă din LED, sub forma unui „T” inversat, amplasat deasupra noilor proiectoare, accentuând postura robustă a mașinilor și identitatea Dacia.

Această semnătură luminoasă este conectată de grila frontală, și ea nouă, printr-o linie fină de puncte albe, asemeni unor pixeli care contrastează cu culoarea neagră a grilei.

Dacia Sandero (foto Dacia)

Ansamblul grilă/proiectoare este completat de noul spoiler, alcătuind o parte frontală omogenă, asemenea unei singure piese — simplă, modernă, dar mereu esențială.

Interior Dacia Jogger (foto Dacia)

În partea din spate, noul design al blocurilor optice LED „pixel” accentuează personalitatea modelelor Sandero, Sandero Stepway și Jogger. Pe Jogger, acestea prelungesc într-un mod estetic luneta hayonului, iar partea lor verticală urmează linia aripilor, subliniind robustețea și stabilitatea vizuală.

Designul robust al modelului Sandero Stepway este evidențiat printr-o bandă striată, de culoare negru mat, care se întinde între blocurile optice spate și spoilerul redesenat.

Dacia Sandero Stepway (foto Dacia)

Abordarea robustă a modelelor Sandero Stepway și Jogger este reafirmată prin noile protecții din Starkle, aplicate pe pasajele roților, pe praguri și pe ornamentele proiectoarelor de ceață. (…) În funcție de versiune, Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan dispun de capace de roți noi sau jante din aliaj ușor, precum și antenă tip „aripioară de rechin” în echiparea standard, începând cu nivelul de echpare Expression.

Logan facelift (foto Dacia)

Noua culoare metalizată Amber Yellow este disponibilă pe Sandero, Sandero Stepway și Logan, iar nuanța Sandstone este propusă pe Sandero, Jogger și Logan”.

Motorizări

Motorizarea hybrid 155:

Lansată inițial pe Bigster, noua motorizare hybrid 155 este de acum disponibilă și pe Jogger – înlocuind versiunea hybrid 140 – și va fi disponibilă din trimestrul 4 al anului viitor și pe Sandero Stepway — care va beneficia astfel, pentru prima dată, de un sistem de propulsie electrificat.

Dacia Jogger (foto Dacia)

„Hybrid 155 combină un motor pe benzină de 1,8 l cu 4 cilindri (109 CP), două motoare electrice (un motor de 50 CP și un demaror/generator de înaltă tensiune), o baterie de 1,4 kWh (230 V) și o cutie de viteze automată electrificată. Aceasta dispune de 4 trepte dedicate motorului termic și 2 pentru propulsia electrică — o tehnologie posibilă datorită absenței ambreiajului”, spun cei de la Dacia.

Noul motor Eco-G 120: prima motorizare GPL disponibilă cu transmisie automată.

Dacia are în gamă motorizări cu alimentare dublă benzină-GPL pe întreaga gamă de modele termice, sub eticheta Eco-G.

Dacia Sandero Stepway facelift (foto Dacia)

Noile Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan în versiunea Eco-G 120 sunt echipate cu un motor turbo de 1,2 l cu 3 cilindri, mai puternic (120 CP față de 100 CP anterior), care permite pentru prima dată asocierea avantajelor GPL cu cele ale unei transmisii automate. Este vorba despre o cutie automată cu dublu ambreiaj și 6 trepte, lină și reactivă, disponibilă pe toate modelele (care pot fi comandate și cu transmisie manuală în 6 trepte).

Dacia a mărit capacitatea rezervoarelor:

49,6 l în loc de 40 l pe Sandero, Sandero Stepway și Logan

48,8 l în loc de 40 l pe Jogger

Autonomia în regim GPL crește astfel cu 20%. Autonomia totală (GPL + benzină) ajunge la 1.590 km pentru Sandero și Logan, respectiv 1.480 km pentru Stepway și Jogger.

Noul motor este disponibil și pe Duster, înlocuind versiunea Eco-G 100.



Noua motorizare TCe 100

Motorul turbo pe benzină de 1,0 l cu 3 cilindri de pe Sandero și Logan furnizează acum 100 CP (față de 90 CP anterior) și rămâne asociat cu o cutie de viteze manuală în 6 trepte.

Interiorul Logan facelift (foto Dacia)

Sandero Stepway și Jogger sunt disponibile și cu motorul pe benzină TCe 110, cu transmisie manuală în 6 trepte.

Sandero și Logan păstrează în ofertă motorizarea SCe 65, cu transmisie manuală în cinci trepte.

Echipamente noi

Pentru prima dată, un încărcător wireless pentru smartphone este integrat în consola centrală a modelelor Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan. Este oferit standard pe variantele de echipare Jogger Extreme și Journey, și opțional pe celelalte modele în versiunile extreme și journey.



Opțional sunt disponibile trei echipamente noi:

Faruri automate – optimizează vizibilitatea pe timp de noapte și evită orbirea celorlalți participanți la trafic. Sistemul comută automat între faza lungă și faza scurtă.

Cameră multi-view – în timpul manevrelor la viteză redusă (ex. parcare), o vedere aeriană a vehiculului și a obstacolelor este afișată pe ecranul central.

Oglinzi laterale rabatabile electric – utile pentru protejarea oglinzilor în spații înguste sau la parcare pe stradă.

Logan facelift, pareta din spate (foto Dacia)

Pentru a răspunde noilor reglementări europene privind siguranța, mașinile sunt echipate cu: