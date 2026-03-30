FOTO. Două fetițe sunt dispărute, iar fiecare minut contează, anunță Poliția Română

Două fetițe de 4, respectiv 5 ani au plecat din curtea locuinței din municipiul Târnăveni, județul Mureș și nu au mai fost găsite, informează Poliția Română, într-o postare pe Facebook.

Potrivit Poliției, Buta Rebeca-Alexandra (5 ani) are următoarele semnalmente:

înălțime: aproximativ 100-110 cm

greutate: aproximativ 20 kg

ochi căprui

păr negru, creț, prins în coadă

Fetița era îmbrăcată cu rochiță alb cu roșu, ștrampi albi și șlapi roz și o bluză de culoare albă cu puncte negre, iar în picioare purta o pereche de șlapi tip crocs de culoare roz și model Mickey Mouse.

Forgaci Melisa-Ariana (4 ani) are următoarele semnalmente:

înălțime: aproximativ 80-100 cm

greutate: aproximativ 18-20kg

ochi căprui

păr negru, prins în două codițe

Era îmbrăcată cu bluză roșie cu mâneci lungi și imprimeu Mickey Mouse în zona pieptului, o pereche de colanți roz și șlapi de culoare albastră.

Poliția informează că în acest moment căutările sunt în plină desfășurare, fiind mobilizate forțe suplimentare: polițiști, pompieri, jandarmi, echipe Salvamont, câini de urmă, precum și un elicopter. La acțiuni participă și numeroși voluntari din comunitate, cărora le mulțumim pentru implicare!

Poliția face apel la sprijinul populației: dacă le-ați văzut sau aveți informații care pot ajuta la găsirea lor, sunați de urgență la 112 sau anunțați cea mai apropiată unitate de poliție.