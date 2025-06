FOTO „Exclusiv pentru a crește capacitățile de putere de foc”. Ce pregătesc rușii pe aeroportul civil din Kerci

Aeroportul Kerci din peninsula anexată Crimeea este transformat din aeroport civil în aeroport militar, arată o anchetă publicată joi, 12 iunie, de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), care citează imagini din satelit și date din registrul imobiliar de stat al Rusiei. Imaginile din satelit, care au fost obținute și analizate de proiectul „Schemes” al RFE/RL arată lucrări de amploare în zona pe care se întinde aeroportul, iar acesta va fi utilizat probabil, conform experților, pentru lansarea de drone kamikaze către Ucraina.

Pe 4 martie 2025, autoritățile din Crimeea instalate de Moscova au transferat oficial o parte din terenul aeroportului către Ministerul rus al Apărării pentru utilizare pe termen nelimitat, potrivit investigației jurnalistice.

Rusia a anexat ilegal Crimeea în 2014, după un referendum puternic contestat la nivel internațional și desfășurat sub ocupație militară. De atunci, peninsula a devenit o zonă puternic militarizată.

Imaginile din satelit suprinse de compania americană de imagistică Planet Labs arată lucrări de construcție aflate în desfășurare la fața locului, inclusiv instalarea de structuri de protecție și camuflaj în jurul pistei pentru avioane.

Schimbările sugerează că aeroportul este transformat într-o facilitate militară capabilă să susțină operațiuni cu drone sau să găzduiască sisteme de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acțiune, precum Pantsir-S1 sau Tor-M2, potrivit expertului în aviație Anatoly Khrapchinsky.

Noua pistă va fi potrivită pentru lansarea dronelor, a menționat Khrapchinsky.

„Este probabil o bază tehnică destinată asamblării, depozitării și lansării de UAV-uri (drone, n.r.). Structurile de camuflaj cu dimensiuni de aproximativ 12 metri pe 9 metri sunt potrivite pentru adăpostirea echipamentelor, a locurilor de asamblare a UAV-urilor, precum și pentru sisteme de rachete antiaeriene, cum ar fi Pantsir-S1 sau Tor-M2, care se potrivesc perfect în aceste dimensiuni și pot crea un sistem de apărare antiaeriană pentru facilitate”, a declarat Anatoly Khrapchinsky, căruia jurnaliștii de la RFE/RL i-au arătat fotografiile.

