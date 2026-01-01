Sari direct la conținut
Actualitate

VIDEO Explozie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Mai multe persoane au murit, altele sunt rănite

HotNews.ro
VIDEO Explozie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Mai multe persoane au murit, altele sunt rănite
Imaginile publicate de mass-media elveţiană arată o clădire în flăcări şi serviciile de urgenţă în apropiere. Sursa Foto: X

Mai multe persoane au fost ucise și altele rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion, într-un bar din stațiunea de schi Crans Montana, din Alpii elvețieni, au transmis autoritățile elvețiene, potrivit BBC.

„A avut loc o explozie de origine necunoscută”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei cantonale, Gaëtan Lathon. „Există mai mulţi răniţi şi mai multe victime”, a adăugat el.

Explozia a avut loc la ora 01:30 ora locală (00:30 GMT) în barul Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care petrecăreţii sărbătoreau Anul Nou, a declarat poliția într-un comunicat pentru BBC.

Imaginile publicate de mass-media elveţiană arată o clădire în flăcări şi serviciile de urgenţă în apropiere.

Crans-Montana este o stațiune de schi de lux situată în inima Alpilor elvețieni, la aproximativ două ore de capitala Elveției, Berna.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro