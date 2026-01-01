VIDEO Explozie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Mai multe persoane au murit, altele sunt rănite

Imaginile publicate de mass-media elveţiană arată o clădire în flăcări şi serviciile de urgenţă în apropiere. Sursa Foto: X

Mai multe persoane au fost ucise și altele rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion, într-un bar din stațiunea de schi Crans Montana, din Alpii elvețieni, au transmis autoritățile elvețiene, potrivit BBC.

„A avut loc o explozie de origine necunoscută”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei cantonale, Gaëtan Lathon. „Există mai mulţi răniţi şi mai multe victime”, a adăugat el.

Explozia a avut loc la ora 01:30 ora locală (00:30 GMT) în barul Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care petrecăreţii sărbătoreau Anul Nou, a declarat poliția într-un comunicat pentru BBC.

BREAKING:



Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Imaginile publicate de mass-media elveţiană arată o clădire în flăcări şi serviciile de urgenţă în apropiere.

🇨🇭⚡ Several people were ki!!ed and others injured after an explosion tore through a bar in the luxury Alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police say.



A cantonal police spokesperson told AFP that the blast was of unknown origin while confirming multiple fatalities. pic.twitter.com/GGbEOvvKrk — Osint World (@OsiOsint1) January 1, 2026

Crans-Montana este o stațiune de schi de lux situată în inima Alpilor elvețieni, la aproximativ două ore de capitala Elveției, Berna.