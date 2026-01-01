VIDEO Imagini de promovare a barului care a ars în Elveția arată cum erau servite sticle de băuturi cu artificii în ele

Un videoclip de promovare publicat în mai 2024 pentru barul Le Constellation, din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde a izbucnit incendiul în urma căruia au murit aproximativ 40 de oameni, arată cum băutura era servită cu artificii, potrivit BBC.

Cauza incendiului din barul Le Constellation nu a fost confirmată de autorități. Oameni care au scăpat cu viață din barul în flăcări au spus că au văzut o chelneriță punând „o lumânare aniversară” pe o sticlă de șampanie, care a aprins tavanul.

Un videoclip distribuit în mai 2024 pe YouTube de contul @ConstellationCransMontana arată femei cu căști de motocicletă mergând prin bar cu sticle de alcool pe care sunt artificii.

„Constellation Crans-Montana vă urează bun venit în fiecare zi, între orele 9:00 și 2:00, 365 de zile pe an, fără întrerupere”, se arată în descrierea care însoțește clipul video.

Ce spun oficialii despre cauza incendiului

Joi după-amiază, într-o conferință de presă, procurorul general al cantonului Valais, Beatrice Pilloud, a spus că autoritățile vor investiga cauza incendiului, dar a atenționat că „ancheta va dura mult timp”.

Procuroarea a spus că au fost avansate „mai multe ipoteze” privind cauza incendiului, iar teoria preferată în acest moment este cea a unui „incendiu general care a provocat o conflagrație”. Aceasta a adăugat că au fost interogați mulți martori și că telefoanele găsite vor fi analizate.

Institutul criminalistic din Zurich a primit deja mandatul de a efectua o anchetă pentru a determina cauza incendiului, a spus Pilloud.

Anterior, doi martori oculari ai incendiului au declarat presei franceze că chelnerițele puseseră „lumânări aniversare” deasupra unor sticle de șampanie, una dintre ele fiind apoi ridicată.

„În câteva secunde, întregul tavan era în flăcări. Totul era din lemn”, au spus ei.

În conferința de presă, procurorul Beatrice Pilloud a fost întrebată despre aceste mărturii, conform cărora sticlele de șampanie cu lumânări ar fi putut cauza incendiul.

Ea a spus că nu poate confirma nimic cât timp ancheta este în desfășurare.

