FOTO FBI a confiscat motociclete de 40 de milioane de dolari. Cum arată colecția și cui aparținea

Zeci de motociclete de lux, aliniate în hangare din Mexic, au fost confiscate în ultimele săptămâni de către autorităţile locale în cadrul unei anchete care îl vizează pe Ryan Wedding, fost sportiv olimpic canadian la snowboard, căutat în prezent de justiţia americană.

Potrivit FBI, care a postat imagini cu motocicletele confiscate, colecţia este estimată la aproximativ 40 de milioane de dolari (aproximativ 37,5 milioane de euro). Ea îi aparținea lui Ryan Wedding, 44 de ani, suspectat că ar fi acum la conducerea unei vaste reţele internaţionale de trafic de droguri, relatează CBS News, citat de News.ro.

Motocicletele au fost descoperite în urma unor percheziţii făcute în mai multe proprietăţi situate în Mexic şi în regiunea capitalei. Potrivit autorităţilor mexicane, au fost recuperate 62 de motociclete de curse sau de lux, precum şi două vehicule, opere de artă, stupefiante şi diverse obiecte personale. Printre acestea s-ar afla şi două medalii olimpice.

Fotografiile publicate de FBI arată mai multe motociclete Ducati în culori similare celor utilizate în competiţii.

This month, Mexican authorities executed multiple search warrants and seized a large number of motorcycles with an estimated value of approximately $40 million USD believed to be owned by FBI's Top Ten Fugitive Ryan James Wedding. This successful seizure is a result of…

Această operaţiune este rezultatul cooperării dintre FBI, poliţia din Los Angeles, Jandarmeria Regală Canadiană şi autorităţile mexicane.

Cine este Ryan Wedding și de ce este căutat

Ryan Wedding, care se ascunde în prezent în Mexic, potrivit Washingtonului, figurează pe lista celor zece cei mai căutaţi fugari de către FBI, care îl consideră înarmat şi periculos, şi a fost deja comparat cu alţi traficanţi de droguri notorii, precum Joaquín „El Chapo” Guzmán şi Pablo Escobar. Se oferă o recompensă de până la 15 milioane de dolari pentru orice informaţie care duce la arestarea şi condamnarea sa.

Potrivit autorităţilor americane, Ryan Wedding ar fi protejat de cartelul Sinaloa, una dintre cele mai puternice organizaţii criminale din Mexic, relatează ABC News.

Fost membru al echipei canadiene de snowboard la Jocurile Olimpice de iarnă de la Salt Lake City în 2002, Ryan Wedding fusese deja condamnat în 2009 pentru conspiraţie în vederea distribuirii de cocaină. După eliberarea sa din închisoare în 2010, procurorii federali americani l-au acuzat că a creat o organizaţie criminală care transporta sute de kilograme de cocaină din Columbia, prin Mexic şi California de Sud, către Canada şi Statele Unite. El este, de asemenea, urmărit penal pentru că a comandat mai multe asasinate.

Procurorii îl acuză, de asemenea, că a ordonat asasinarea unui martor cheie în procesul federal împotriva sa: bărbatul a fost împuşcat de mai multe ori în cap în ianuarie anul trecut, în timp ce se afla într-un restaurant din Columbia.