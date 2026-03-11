Poliția norvegiană a reținut trei frați suspectați de atentatul cu bombă de la ambasada SUA din Oslo

Poliția norvegiană a anunțat miercuri că a reținut trei frați suspectați că au comis atentatul cu bombă de duminică de la ambasada SUA din Oslo, un atac pe care anchetatorii îl consideră un act de terorism, notează Reuters.

Explozia puternică, produsă de un dispozitiv exploziv improvizat (IED), a avariat intrarea în secția consulară a ambasadei, însă nu a provocat răniți, au transmis autoritățile norvegiene.

Cei trei suspecți, toți în jur de 20 de ani, sunt cetățeni norvegieni cu origini familiale în Irak, a precizat poliția.

„Sunt suspectați de un atentat terorist cu bombă”, a declarat procurorul poliției Christian Hatlo, în fața jurnaliștilor.

„Credem că au detonat o bombă puternică la ambasada Statelor Unite cu intenția de a provoca victime sau pagube semnificative”, a spus Hatlo, adăugând că niciunul dintre suspecți nu fusese încă audiat.

Reuters nu a putut stabili imediat dacă cei trei au recunoscut faptele sau dacă își susțin nevinovăția.

Imaginile cu unul dintre suspecți, publicate de poliție luni, arată o persoană cu glugă, îmbrăcată în haine închise la culoare și care poartă o geantă sau un rucsac.

Anchetatorii au spus luni că una dintre ipoteze este că incidentul reprezintă „un act de terorism” legat de războiul din Orientul Mijlociu, însă sunt analizate și alte posibile motive.

Poliția investighează acum și dacă atentatul a fost comis în numele unui stat străin, a declarat Hatlo, subliniind că sunt examinate și alte piste.

Europa se află în stare de alertă în fața riscului unor posibile atacuri, în contextul în care Statele Unite și Israelul desfășoară lovituri aeriene asupra Iranului, iar Iranul lansează atacuri cu drone și rachete asupra Israelului și a unor ținte americane din Orientul Mijlociu.

Luni, o sinagogă din orașul belgian Liege a fost avariată de o explozie pe care autoritățile au calificat-o drept un atac antisemit. Nu este clar cine se află în spatele incidentului.