FOTO Filmul accidentului din Sectorul 6, unde o femeie a murit după ce mașina electrică a luat foc în timpul mersului

O femeie și-a pierdut viața în incendiul mașinii în care se afla alături de soțul ei, pe Bulevardul Constructorilor din București. Automobilul în care se afla este un vehicul electric cu numai două locuri, unul în față, celălalt în spate.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 13.00, când automobilul de tip Arora S2 a luat foc în timpul mersului. Bărbatul, aflat la volan, a tras pe dreapta, într-o zonă în care erau parcate alte automobile. Trei dintre ele au fost și ele cuprinse de flăcări, potrivit ISUBIF.

Bărbatul de 56 de ani a reușit să iasă din mașină, însă pentru evacuarea soției trebuia să tragă scaunul ca să-i facă loc să iasă. Din primele relatări, flăcările s-au extins foarte repede astfel că femeia nu a mai putut fi scoasă din mașină și a murit arsă.

O altă mașină afectată de incendiu Foto: Inquam Photos – Cosmin Enache

Pompierii au reușit doar să limiteze proporțiile incendiului extins la celelalte mașini la capătul unei intervenții care a durat câteva zeci de minute. Ei au încercat să răcească bateria mașinii care, în aceste aceste circumstanțe, rămâne foarte fierbinte mai multă vreme, existând riscul reizbucnirii incendiului. Ulterior, au reușit să scoată trupul carbonizat al femeii de 51 de ani.

Potrivit Digi24, bărbatul a suferit și el arsuri severe și a fost transportat la Spitalul Bagdasar Arseni. El este conștient, însă va trebui să rămână în spital timp de câteva săptămâni.

„Din primele verificări a reieșit faptul că incendiul ar fi izbucnit la un autoturism, flăcările extinzându-se ulterior la alte autovehicule aflate în proximitate. Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii incidentului”, a transmis Poliția Capitalei.

Pompieri la locul intervenției Foto: Inquam Photos – Cosmin Enache

Prima ipoteză a anchetatorilor este aceea unei defecțiuni tehnice la mașina electrică a cărei natură este deocamdată neelucidată.

Potrivit observatornews.ro, mașina care a ars este Arora S2, un cvadriclu electric, conceput pentru deplasări de distanțe scurte, în mediul urban, cu trafic intens. Modelul este produs de compania Arora Motor din Turcia și poate fi condus fără permis de categoria B.